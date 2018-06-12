UKOME: UBER aracının turizm taşımacılığı belgesi iptal edilecek

UKOME Başkanı, 'UBER aracının sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilecek' dedi.

UBER araçları için cezaların belirlendiğini aktaran UKOME Başkanı Mahmut Yeter, "UBER dediğimiz aracın sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa İBB'nin verdiği Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal ediliyor. İkinci ihlal için belgeleri 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve hiçbir belge verilmiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin UBER ile ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Yeter, “Şase numarası kaydedilmiş ve kara listeye alınmış araçlarla UBER faaliyeti yapılmayacak” dedi. Yeter, yolcu taşıma belgeli araçlara getirilen 7 yolcu taşıma sınırlaması ve 12 saatten önce yolcu listesini bildirilme zorunluluğunun ise kaldırıldığını söyledi.

‘İKİ KISTASI İPTAL ETTİK’

İBB Meclisi toplantısında konuşan CHP’li Turizm Komisyonu meclis üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamalara tepki göstererek, bu kararların turizmcileri olumsuz şekilde etkilediğini söyledi.

Tüfekçi’nin konuşmasının ardından söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin aldığı yeni kararı açıkladı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına gözlemci olarak katılan Yeter, korsanla mücadele adına “katı kurallar” aldıklarını söyledi.

“Turizmcileri rahatlatacak karar alındı” diyen Yeter, “Turizmcilerin iki kaygısı vardı: Birincisi, araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstası. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetleri’ne bildirilmesiydi. Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik” diye konuştu.

‘KARA LİSTEYE ALINMIŞ ARAÇLA UBER FAALİYETİ YAPILAMAYACAK’

Kara listeye alınmış araçlarda UBER faaliyetinin yapılamayacağının altını çizen Yeter, “Şase numarası kaydedilmiş ve kara listeye alınmış araçlarla da UBER faaliyeti yapılmayacak. Biz, bununla turizm acentelerinin sıkıntılarını giderdik. Ancak korsanla mücadelede yaptırımları çok katı koyduk ki, kimse yapmasın” dedi.

‘İBB’NİN VERİLDİĞİ BELGE İPTAL EDİLECEK’

İhlallere verilecek cezaların da belirlendiğini kaydeden Mahmut Yeter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhlaller için verilen cezaları netleştirdik. Korsan taşımacılık yapan şahıslara, onlara biz ‘taşıyıcılar’ diyoruz veya şoför ihlallerine karşılık ciddi yaptırımlar getirdik. Bunlar şudur: UBER dediğimiz aracın sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa İBB’nin verdiği ‘Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi’ iptal ediliyor. İkinci ihlal için belgeleri 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve hiçbir belge verilmiyor. Bu arkadaşlarımız aynı anda servis de yapıyorlarsa, bunlara servis taşıma belgesi de verilmiyor. Şoför arkadaşlarımızın ise toplu taşıma araç kullanma belgeleri var. Birinci ihlalde şoför arkadaşlarımızın bu bölgeleri 6 ay boyunca askıya alınıyor. İkinci ihlalde 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve üçüncü ihlalde tamamıyla iptal ediliyor.” (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 18:37

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