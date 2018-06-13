Direnmeyi anlatan tiyatro oyunu: TutuklandÄ±k

'TutuklandÄ±k' oyununda Can DÃ¼ndar ve Can DÃ¼ndarâ€™Ä± oynayan Peter Hamilton Dyer, Evrensel'e konuÅŸtu.

Arif BEKTAÅž

Londra

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar’Ä±n, son üç yÄ±lÄ±nÄ± konu alan “TutuklandÄ±k” oyunu, Shakespeare’in doÄŸduÄŸu köy olan Stratford-upon-Avon’da, The Other Place Tiyatrosunda sahnelendi. Can Dündar’Ä±n da seyirciler arasÄ±nda olduÄŸu oyun, Dündar’Ä±n MÄ°T TIR’larÄ± davasÄ±nÄ±, cezaevi günlerini, sürgündeki yaÅŸamÄ±nÄ± ve ailesi ile olan diyaloglarÄ±nÄ± konu alÄ±yor. Sophie Ivatts’Ä±n yönettiÄŸi oyunda, Can Dündar’Ä± Peter Hamilton Dyer, oÄŸlunu Jamie Cameron, karÄ±sÄ±nÄ± Indra Ove ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan kiÅŸiyi de Alvaro Flores oynuyor.

BasÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede, gerçekleri halkÄ±n bilgisine sunmanÄ±n bir bedeli olabileceÄŸini çok iyi anlatan oyunda, içeridekilerle dÄ±ÅŸarÄ±dakilerin dayanÄ±ÅŸma içinde olmasÄ±nÄ±n sonuç vereceÄŸi, belirgin ifadelerle yansÄ±tÄ±lÄ±yor. Her tür dayanÄ±ÅŸmanÄ±n sonuç verebileceÄŸi vurgulanan oyundan sonra Can Dündar ve Can Dündar’Ä± oynayan Peter Hamilton Dyer sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

Öncelikle oyunu nasÄ±l buldun? NasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

Can Dündar: Benim objektif bir deÄŸerlendirme yapmam çok zor. Sonuçta kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m tecrübeyi sahnede izlemek gibi ilginç bir deneyimi yaÅŸÄ±yorum. DoÄŸrusunu istersen, çok baÅŸarÄ±lÄ± buldum. AslÄ±nda oyun, biraz iki bölüm gibi. Ä°lkinde, daha çok niye bunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m anlatÄ±lÄ±yor. Ä°kinci bölümde ise, tecritte bir tutsak nasÄ±l onun üstesinden gelebilir üzerine bir kurgulama yaptÄ±lar. Ki bu benim çok hoÅŸuma gitti.

Oyun hazÄ±rlanÄ±rken, sonradan bir karar verip bütün isimleri çÄ±kardÄ±lar. Benimki, Türkiye, Cumhuriyet gazetesi dahil. Böylece hikayeyi biraz daha evrensel bir hale getirmek istediler ve ÅŸimdi bu oyun Arjantin’de de oynansa, Filipinler’de de oynansa, bir ÅŸey söylüyor dünyaya. O açÄ±dan hoÅŸuma gitti. Böylece mesajÄ±mÄ±zÄ± daha geniÅŸ bir kitleye ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk.

Oyunda yer yer duygusal anlar da yaÅŸanÄ±yordu. Ama asÄ±l verilmek istenen mesajÄ±n, “Umudu yitirmemek” olduÄŸunu söylesek doÄŸru olur mu?

Can Dündar: AslÄ±nda direnmek, direniÅŸ. Çünkü, duygusal olmasÄ±nÄ± istemedim. Ä°nsanlar duygulanÄ±yor, hüzünleniyor, aÄŸlÄ±yor bazen ama bu acÄ±klÄ± bir eser deÄŸil. Tersine, içinde mizah da olan, bir tür “Her koÅŸulda, tek baÅŸÄ±na bile olsan direnebilirsin” mesajÄ± vermeye çalÄ±ÅŸan bir öykü. O açÄ±dan mutluyum doÄŸrusu. Yani oyundan çÄ±kanlar, umarÄ±m “vah vah” duygusuyla çÄ±kmÄ±yordur. “O koÅŸullarda bile renk üretebiliyorsun, dans edebiliyorsun, sana dayatÄ±lan bir yaÅŸam tarzÄ±na direnebiliyorsun” mesajÄ±yla çÄ±kÄ±yorlardÄ±r umarÄ±m.

Can Dündar’Ä± oynarken ne hissettiniz? NasÄ±l bir duyguyla oynadÄ±nÄ±z?

Peter Hamilton Dyer: Öncelikle çok büyük bir sorumluluÄŸun üzerimde olduÄŸunu hissettim. OlayÄ± bütün gerçekliÄŸiyle ortaya koymam gerekiyordu. GördüÄŸü baskÄ± ve zorbalÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda ortaya koyduÄŸu tutumu aynen yansÄ±tmam gerekiyordu. Çünkü Can, olaÄŸanüstü bir karakter ve insanÄ± yanÄ± çok etkileyici. Bütün bu özellikleri ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir oyunda ortaya koymamÄ±z gerekiyordu. Benim için bir onurdur Can Dündar’Ä± oynamak.

Ä°zleyenler, senin Can Dündar’Ä± çok iyi oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta yürüyüÅŸün, mimiklerin ve hareketlerini aynen yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Can Dündar’Ä± oynamak zor mu?

Peter Hamilton Dyer: Bir oyuncu olarak, hareketleri ve mimiklerinden çok, yazdÄ±ÄŸÄ± kelimelere ve düÅŸüncesine sadÄ±k kalmayÄ± daha fazla tercih ettim. GerçeÄŸi anlatmak ve gerçeÄŸin bilinmesini saÄŸlamak, herhalde ikimizin de ortak yanÄ± olsa gerekir. Bu doÄŸrultudaki samimiyet çok önemli.

Oyunu oynadÄ±n ve ÅŸimdi daha iyi bir fikre sahip olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Türkiye’de basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ne kadar hayat bulduÄŸunu daha iyi görebiliyor musun?

Peter Hamilton Dyer: Tabii ki ÅŸimdi çok daha fazla bilgiye sahibim. 24 Haziran’da önemli bir seçimin olduÄŸunu biliyorum. BasÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün ne kadar saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu da biliyorum. Büyük bir heyecanla 24 Haziran’daki seçimleri takip edeceÄŸim.

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