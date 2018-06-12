İnce: İstihbarata görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar

Muğla'da konuşan Muharrem İnce, Erdoğan'a 'Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar' çağrısı yaptı.

Muğla'da konuşan Muharrem İnce, Erdoğan'ın kendisi için sarf ettiği "Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" sözlerine yanıt verdi. "Erdoğan bu devletin istihbaratına ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ettiriyor" diye soran İnce, "Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT'in başındaki adamı değiştir, o sana yalan söylüyor. Meydan AK Partili kardeşlerim vardı. 16 yıl bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Muğla'daki konuşmasından satır başları şöyle:

♦ Şu ana kadar 86 miting içinde Muğla, bir numara oldu. Daha 35 civarında mitig oldu. Bi kere büyük İstanbul mitingi var, seçimin son günü.

♦ Benim rakibimde para çok örtülü ödenek, hazineni imkanları. Sizin yatırdığı paralarla yetişiyorum Muğla'ya. Yarı yolda benzin bitmesin biraz daha ateşleyin.

♦ Ben barış diyorum, huzur diyorum bi de kavga eden adam var. Bugün demiş ki "İstihbarata sordum, Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi".

♦ Erdoğan bu devletin istihbaratına ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ettiriyor? Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT'in başındaki adamı değiştir, o sana yalan söylüyor. Meydan AK Partili kardeşlerim vardı. 16 yıl bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum.

♦ 1 ay içinde yemin edeyim, Göcek Tüneli'nden para alınmayacak.

♦ Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Erdoğan'a da buradan söz vereyim; meydanlarda yalan söylemezsen kışın 1 hafta eski cumhurbaşkanlarına oda vereceğim.

♦ Ne diyor "Bay muharrem, bay Muharrem" 24 Haziran'dan sana millet "Baybay Recep" diyecek.

♦ 'Bana bak' diyor. Sana hazine, darphane, örtülü ödenek, devlet bakıyor! Sana ne bakayım! Ben millete bakarım...

♦ Recep Erdoğan yüreğin varsa, bilgin varsa çık karşıma ekonomi tartışalım. Karşıma çık, karşıma...

♦ Türkiye karar verecek ya fizikçiyi seçecek, ya kekçiyi. Projeye bak projeye! Stat, park, kıraathane yapacak. Sanki belediye başkanı.

♦ 'Çalma ha projeyi' diyor, al senin olsun! O kıraathanede kekleri bile tek merkezden bi yandaşa sattırabilir. 'Ustayım' diyordu meğerse kek ustasıymış.

♦ Bedava kek isteyenler Erdoğan'a oy versin, iş isteyenler bana oy versin.

♦ Benim ne olduğum belli: Ben Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever bir fizik öğretmeniyim.

♦ Kimi ziyaret edeceğimi sana mı soracağım? Bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan: Aldığım istihbarata göre İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li

İnce'den Erdoğan'a: Bu bilgiyi istihbarat vermeye cesaret edemez

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 18:24

www.evrensel.net