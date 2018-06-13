AKPâ€™de iÅŸÃ§i aday yok patronlar ise ilk sÄ±ralarda!

27. dÃ¶nem milletvekili genel seÃ§iminde adaylar arasÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± patronlar alÄ±yor. AKP listelerinde ise tek iÅŸÃ§i aday bile bulunmuyor.

Halil Ä°MREK

Metin ÖZDEN

27. dönem milletvekili genel seçimine iliÅŸkin aday listelerini meslek grubu ve eÄŸitim düzeyi açÄ±sÄ±ndan inceledik. 8 siyasi partinin ve 68 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili adayÄ±nÄ±n bulunduÄŸu listelerde toplam 4 bin 868 milletvekili adayÄ± var. Adaylar arasÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± patronlar alÄ±yor. AKP listelerinde ise tek iÅŸçi aday bile bulunmuyor.

LÄ°STELERDE EN AZ 608 PATRON ADAY VAR

24 Haziran seçimlerinde 200’e yakÄ±n meslekten milletvekili adaylarÄ±nÄ±n içinde en çok adayÄ± 608 kiÅŸi ile “iÅŸ insanÄ±”, “iÅŸ adamÄ±”, “iÅŸ kadÄ±nÄ±”, “müteahhit” ve “özel sektör” ÅŸeklinde belirtilen patronlar oluÅŸturuyor. Serbest meslek, mühendis, avukat olup aynÄ± zamanda patron pozisyonunda olanlar da hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu rakam daha da yükselebilir. AyrÄ±ca patron adaylarÄ±n önemli bir bölümü seçilecek yerlerde, yani parti listelerinin baÅŸÄ±nda bulunuyor.

AKP PATRONLARIN PARTÄ°SÄ°

Tek iÅŸçiyi bile milletvekili adayÄ± göstermeyen AKP’nin listesinde 209 patron, 102 avukat, 66 mühendis, 44 yönetici (özel sektör ve kamu), 17 iktisatçÄ±, 15 mali müÅŸavir ve 23 öÄŸrenci yer alÄ±yor. Oysaki önemli oranda bir iÅŸçi kitlesi AKP’ye oy veriyor ve henüz oradan kopmuÅŸ deÄŸil. Buna raÄŸmen AKP’de hiçbir iÅŸçi aday gösterilmedi.

Ä°ÅžÇÄ° NEDEN AKP’DEN ADAY OLMUYOR/OLAMIYOR?

AKP’de iÅŸçilerin aday yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n nedenleri arasÄ±nda, ilk olarak AKP’nin bir sermaye partisi olmasÄ±ndan dolayÄ± aday tercihini de patronlardan yana yapmasÄ±nÄ± gösterebiliriz. Sahadaki izlenimlerimizden edindiÄŸimiz kadarÄ±yla, AKP’yi destekleyen iÅŸçi ise orada aday olmayÄ± kendisinde hak olarak görmüyor. Orada milletvekili olmayÄ± uzak bir ihtimal olarak görüyor ve böyle bir talebi bulunmuyor. AyrÄ±ca bunun için çok parasÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor, buna ise imkanÄ± yok.

Ä°kincisi ise din aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± tek bir ideoloji altÄ±nda birleÅŸmiÅŸ gözükse de seçmenler ya da partililer arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±fsal zÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± düÅŸünce. Ä°ÅŸçilerin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n AKP içinde yaptÄ±klarÄ± siyaset, kendilerini özgürleÅŸtirecek, sÄ±nÄ±f olarak geliÅŸtirecek ÅŸekilde deÄŸil, AKP’ye oy vermek ya da desteklemekle sÄ±nÄ±rlÄ± bir yerde duruyor. Her ne kadar sÄ±nÄ±f bilinciyle hareket etmekten yoksun olsalar da onlarÄ±n, yani burjuva/küçük burjuvalarÄ±n arasÄ±nda kendisini özgür hissetmiyor ve özgürce davranamÄ±yor, kendisini deÄŸersiz görüyor.

Ä°ÅŸçilere de onlarÄ±n adÄ±na, AKP’nin zenginlerinin, üst sÄ±nÄ±f temsilcilerinin politika yapmasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu fikri aÅŸÄ±lanÄ±yor.

AKP’deki bu ikili yapÄ± inanç meselesinde de görülüyor. ‘Büyük yöneticiler’ kendi dini ritüelini uyguluyor, iÅŸçilerin ise dini kurallara sÄ±kÄ±ca baÄŸlanmasÄ±nÄ± öÄŸütlüyor. Hal böyle olunca kendileri lüks otellerde iftarlar açÄ±p ardÄ±ndan iÅŸçilerin yoksul sofralarÄ±na konuk olmayÄ± baÅŸarÄ±yorlar. NasÄ±l ki dindarlÄ±k AKP’lileri eÅŸitlemiyorsa, dinde de inanca uygun olarak ‘Allah kimimizi zenginlikle kimimizi ise yoksullukla sÄ±nÄ±yor’ propagandasÄ± yapÄ±lÄ±yor.

AKP PATRONLARIN ÇIKARLARINI KORUYOR

AKP her fÄ±rsatta patronlarÄ±n çÄ±karÄ±nÄ± savunduÄŸunu belirtiyor. Ä°ktidarÄ± boyunca bütün mevcut kurallarÄ± çiÄŸnemesine karÅŸÄ±n bir temel kurala, sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunma kuralÄ±na, özenle uymuÅŸtur. AKP iktidarÄ± boyunca her zaman emekçilere karÅŸÄ± yerli yabancÄ± sermayenin çÄ±karlarÄ±nÄ± korumuÅŸtur. Bu nedenle TÜSÄ°AD ile yaÅŸam tarzÄ± üzerinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸinde de ‘Benim iktidarÄ±mda kârÄ±nÄ±zÄ± sürekli katladÄ±nÄ±z’ diyebilmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, her platformda OHAL ile grevleri yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Sermayenin AKP’yle uyumlu olmasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± da burada gizlidir. Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, iÅŸçilerin hak aramak için doÄŸrudan iÅŸ mahkemelerine baÅŸvurmasÄ±nÄ± yasaklayan “zorunlu arabuluculuk” dayatmasÄ± konusunda hükümete teÅŸekkür etmesi ve “Ä°ÅŸ ve yatÄ±rÄ±m ortamÄ± önündeki engelleri tespit edip hükümetimizle birlikte kaldÄ±rdÄ±k” demesi boÅŸuna deÄŸil. ErdoÄŸan, Almanya hükümetiyle kanlÄ± bÄ±çaklÄ± iken topladÄ±ÄŸÄ± yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ÅŸunu söylüyordu: “OlaÄŸanüstü hali biz iÅŸ dünyamÄ±z daha iyi çalÄ±ÅŸsÄ±n diye yapÄ±yoruz. Åžimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anÄ±nda müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayÄ±r, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iÅŸ dünyamÄ±zÄ± sarsamazsÄ±nÄ±z. Bunun için kullanÄ±yoruz biz OHAL’i

‘GREVÄ°NÄ° YASAKLAYANA Ä°ÅžÇÄ° HAYIR DEMELÄ°

AKP döneminde toplam 15 grev, OHAL sürecinde ise 7 grev Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Bakanlar Kurulu kararÄ± ile erteleme adÄ± altÄ±nda yasaklandÄ±. AKP tarafÄ±ndan 15 grevi yasaklanan iÅŸçiler, greve çÄ±kmadan önce fabrikalarÄ±nda tüm iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ± ile grev oylamalarÄ± yaptÄ±lar. Ä°ÅŸçilerin neredeyse tamamÄ± bu grev oylamalarÄ±nda ‘greve evet’ oyu kullandÄ±lar. Grevden yana tavÄ±r koyan iÅŸçiler 24 Haziran seçimlerinde de oy kullanÄ±rken grevlerini yasaklayanlarÄ± unutmadan oy tercihinde bulunmalÄ±lar. Ä°ÅŸçiler seçimlerde oy atarken kendi yaÅŸadÄ±klarÄ± gerçekler üzerinden hareket etmeliler.

AVUKATLAR 2. MÜHENDÄ°SLER 3. SIRADA

Milletvekili adaylarÄ±nÄ±n arsÄ±nda ikinci sÄ±rada yer alan meslek grubunu 458 kiÅŸi ile avukatlar oluÅŸturuyor. OnlarÄ± 406 kiÅŸi mühendisler takip ediyor. 391 aday ile “serbest meslek” yer alÄ±yor. OnlarÄ± 300 öÄŸrenci aday takip ediyor. 277 esnaf, 256 eÄŸitimci, 248 emekli, 203 özel-kamu yöneticisi, 196 iÅŸçi (Bir iki sendika kökenli iÅŸçi istisnasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir iÅŸçi seçilecek yerde bulunmuyor), 157 doktor, 149 yönetici, 100 akademisyen, 98 ev hanÄ±mÄ± (tanÄ±mlama bize ait deÄŸil), 83 iktisatçÄ±, 80 mali müÅŸavir, 68 gazeteci ÅŸeklinde devam ediyor.

200 MESLEK GRUBU VE YENÄ° Ä°CAT EDÄ°LEN MESLEKLER...

Yeni düzenleme sonucu 24 Haziran seçimlerinde 600 milletvekili seçilecek. Sekiz siyasi parti ve 68 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili adayÄ± ile birlikte toplam 4 bin 858 milletvekili adayÄ± bulunuyor. Milletvekili adaylarÄ± arasÄ±nda; dernek baÅŸkanÄ± (Åžehit aileleri derneÄŸi baÅŸkanÄ± ve TGB genel baÅŸkanÄ±), STK yöneticisi, iÅŸsiz, emekli, serbest meslek, ulusal kanal genel yayÄ±n yönetmeni gibi birçok “yeni meslekten” kiÅŸi de bulunuyor. Siyasi partiler bunu böylece yazmÄ±ÅŸ, YSK de onaylamÄ±ÅŸ. 4 bin 858 aday arasÄ±nda 200’e yakÄ±n meslek grubu bulunuyor. AslÄ±nda meslek sayÄ±sÄ± daha fazla ancak biz mühendisler örneÄŸinde olduÄŸu gibi (elektrik, inÅŸaat, makine, ziraat) bazÄ±larÄ±nÄ± tek meslekte topladÄ±k.

EN ÇOK KADIN ADAY 229 KÄ°ÅžÄ° Ä°LE HDP’DE

Milletvekili aday listelerinde kadÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en çok kadÄ±n aday HDP listesinde bulunuyor. HDP 229 kadÄ±n aday gösterdi. HDP kadÄ±n adaylarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±, aday gösterildikleri kentlerin ilk sÄ±rasÄ±nda yer aldÄ±.

AKP 126, CHP 137, Ä°YÄ° Parti 159, Saadet Partisi 70, Vatan Partisi 145, Hüda-Par 44 kadÄ±n aday gösterdi.

ADAYLARIN ÖÄžRENÄ°M DURUMU

ÜNÄ°VERSÄ°TE mezunu olan milletvekili adaylarÄ± en çok AKP’de yer alÄ±yor. AKP’de 534 kiÅŸi üniversite mezunu iken, 63 kiÅŸi ortaokul, 3 kiÅŸi ise ilkokul mezunu. AKP’yi 483 üniversite mezunu ile Ä°YÄ° Parti izliyor. CHP 460 kiÅŸi ile üçüncü sÄ±rada yer alÄ±yor. MHP 410 üniversite mezunu ile dördüncü sÄ±rada yer alÄ±yor. BeÅŸinci sÄ±rada 354 üniversite mezunu ile Saadet Partisi var. AltÄ±ncÄ± sÄ±rada 322 kiÅŸi ile Vatan Partisi bulunurken, HDP 269 üniversite mezunuyla yedinci sÄ±rada ile yer alÄ±yor. Üniversite mezunlarÄ±nÄ±n en az olduÄŸu Hüda-Par ise 147 kiÅŸiyle 8. sÄ±rada yer alÄ±yor.

AKP SEÇKÄ°NLERÄ°N PARTÄ°SÄ°

Siyasi partilerin gösterdikleri adaylarÄ±n eÄŸitim durumlarÄ± incelendiÄŸinde listelerde üniversite mezunlarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verildiÄŸi görülecektir. En çok eÄŸitim seviyesi düÅŸük seçmenlerden oy alan AKP’nin eÄŸitim seviyesi yüksek olan aday gösterdiÄŸi görülüyor. AKP bu yanÄ±yla da bir seçkinler partisi olduÄŸunu gösteriyor.

En çok oy desteÄŸini eÄŸitim seviyesi yüksek olanlardan alan CHP’nin ise eÄŸitim seviyesi yüksek olan aday sayÄ±sÄ± AKP ve Ä°YÄ° Partinin gerisinde kalmÄ±ÅŸ.

Ä°YÄ° Partinin adaylarÄ± arasÄ±nda üniversite mezunlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ± onun yeni parti olmasÄ±yla iliÅŸkilendirilebilir. Yeni kurulduÄŸu için toplum tarafÄ±ndan tanÄ±nan, etkili olabilecek ve eÄŸitim seviyesi yüksek adaylarÄ± tercih etmiÅŸ olabilir. HDP adaylarÄ±nÄ±n durumu seçmen profiline uygun. Daha halkçÄ± ve eÄŸitim seviyesi düÅŸük kitle çoÄŸunlukta. HDP’de 226 ortaokul, 105 ilkokul mezunu aday bulunuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 10:07

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