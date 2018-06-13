AKPâ€™ye oy verecek bir iÅŸÃ§i nasÄ±l deÄŸiÅŸti?

YakÄ±n zamanda Emek Partisi'nde Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ bir iÅŸÃ§i, AKP'li bir iÅŸÃ§inin nasÄ±l partiden vazgeÃ§tiÄŸini yazdÄ±.

Liman iÅŸçisi

Ä°stanbul

YakÄ±n zamanda Emek Partisinde örgütlenmiÅŸ bir iÅŸçiyim. Bir liman iÅŸçisi olarak eskiden vaatlere aldanÄ±r ve oyumu ona göre verirdim. Partimizle, sendikal mücadele verdiÄŸimiz 2013 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±m, sonraki zamanda parti yönetimimizin bizlere partiyi sürekli anlatmasÄ±yla partiyi tanÄ±dÄ±m. Derken etkinliklerine katÄ±lÄ±p programÄ± okudum ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisi EMEP’te örgütlendim.

Emek Partisinin biz iÅŸçilerin emek mücadelesine öncülük edecek bir parti olduÄŸuna inanÄ±yor ve üyesi olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyorum. Bizlerin ihtiyacÄ± olan bir kurtarÄ±cÄ± deÄŸil, kendi partimizde örgütlenmek ve kendi iktidar mücadelemizi örgütlemektir.

Åžu ana kadar öÄŸrendiÄŸim tek ÅŸey sabÄ±rlÄ± olmamÄ±z gerektiÄŸidir , öyle hemen her ÅŸey deÄŸiÅŸmiyor. Ben bütün iÅŸçi kardeÅŸlerimizi buna inanmaya ve gerçekten iÅŸçilerin çÄ±karÄ±na bir iktidar için mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum. DeÄŸiÅŸtirmek için sabÄ±rla arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za anlatmalÄ±yÄ±z.

Partimizin seçim dönemi için yaptÄ±ÄŸÄ± “HDP’ye oy ver, EMEP’te örgütlen” çaÄŸrÄ±sÄ± çerçevesinde yürüttüÄŸüm çalÄ±ÅŸmadan bir örnek vermek istiyorum

ÖÄŸlen yemeÄŸi sÄ±rasÄ±nda sohbet ederken, siyasetten söz açÄ±ldÄ±. Her zamanki gibi arkadaÅŸ fanatik AKP’li. Seçimle alakalÄ± soru sordum ‘Ne düÅŸünüyorsun diye. Direk “Benim oyum her zamanki gibi yine Reis’e” dedi. “Neden” diye sorduÄŸumda “Adam yol yaptÄ±, köprü yaptÄ±, emekliye ikramiye verdi” dedi. Ben de “O paralarÄ± kendi cebinden mi veriyor, senin benim ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n vergileriyle ödüyor. AyrÄ±ca köprü yol karÄ±n doyurmuyor” dedim. “Elbette bunlar da olmalÄ± ama sadece inÅŸaata deÄŸil gerçekten tarÄ±ma sanayiye ihtiyaç var” dedim.

Sordum “Ne kadar maaÅŸ alÄ±yorsun?” diye. “1800 lira anlÄ±yorum” dedi. “Peki bu parayla geçinebiliyor musun?” diye sordum. “HayÄ±r” diye cevap verdi. Sonra ÅŸöyle bir düÅŸündü, “Abi vallaha doÄŸru söylüyorsun da ben oyumu kime vereceÄŸim, alternatif biri olsa, yok iÅŸte” dedi. “O zaman sen kime verirsen ben de ona oy vereceÄŸim” dedi. Ä°nsanlar alternatif bulamÄ±yor ve eÄŸer biz sabÄ±rla sadece bu seçimde deÄŸil her zaman partimizi ve politikalarÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±rsak deÄŸiÅŸim yaratÄ±r, partiyi büyütürüz.

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