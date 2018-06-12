Meral Akşener, TRT’de propaganda konuşması yapmama kararı aldı

İYİ Parti, TRT'de konuşacak kişinin Akşener dışında biri olmasını talep etti. YSK talebi reddedince Meral Akşener TRT'de konuşmama kararı aldı.

İYİ Parti TRT'deki propaganda konuşmasını yapacak kişinin Meral Akşener dışında bir isim olması talebinde bulundu. YSK talebi reddedince, Meral Akşener TRT'de konuşmama kararı aldı.

İYİ Parti, Meral Akşener yerine partiden başka bir ismin TRT’de konuşma yapması talebinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu bugün İYİ Parti’nin talebini reddetti.

Talebin reddedilmesi üzerine Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TRT’de konuşma yapmama kararı aldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 18:09

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