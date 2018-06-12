TRT, Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını çekti

TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını cezaevi doktorunun odasında çekti.

TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını çekti.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacağı seçim konuşması için çalışmalarını sürdüren TRT’den bir ekip, bugün Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ne gitti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre yaklaşık 45 dakika süren çekim, cezaevi doktorunun odasında yapıldı. Çekim sırasında sesin yankılanmaması için doktor paravanı kullanıldı.

HDP Basın Bürosu tarafından 8 Haziran'da yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak iki propaganda konuşması için Edirne Cezaevi'nde stüdyo kurulmasına karar verdi. Demirtaş, konuşmalarını cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacaktır” denilmişti.

PROPAGANDA KONUŞMA SIRASI

Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de 17 Haziran Pazar günü saat 20.00'den itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci Konuşma Doğu Perinçek - saat 20.31-20.41

İkinci Konuşma Recep Tayyip Erdoğan - saat 20.42-20.52

Üçüncü Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 20.53-21.03

Dördüncü Konuşma Temel Karamollaoğlu saat - 21.04-21.14

Beşinci Konuşma Meral Akşener saat - 21.15-21.25 (Meral Akşener TRT'de propaganda konuşması yapmama kararı aldı)

Meral Akşener, TRT’de propaganda konuşması yapmama kararı aldı

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci Konuşma Temel Karamollaoğlu - saat 17.06-17.16

İkinci Konuşma Meral Akşener - saat 17.17-17.27 (Meral Akşener TRT'de propaganda konuşması yapmama kararı aldı)

Üçüncü Konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat - 17.28-17.38

Dördüncü Konuşma Doğu Perinçek saat - 17.39-17.49

Beşinci Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 17.50-18.00.

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 18:43

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