Eminönü, bayramı böyle karşılıyor: Ne esnaf memnun ne alışverişe gelen

Eminönü'de bayram alışverişine giden yurttaşlar fiyatlardan şikayetçi. Bayram alışverişine gelenler genelde elleri boş olarak ayrılıyor.

Eylem NAZLIER

Mehmet Fırat ÖKSÜZ

İstanbul

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tıklım tıklım olması beklenen Eminönü oldukça sakin. Çarşı esnafı, pahalılık nedeniyle bayram öncesi bir durgunluk yaşadıklarını, durgunlukta son yıllarda artış gösteren alışveriş merkezlerinin de (AVM) etkili olduğunu söylüyor. Alışverişe gelen yurttaşlar ise fiyatlardan şikayetçi. Bayram alışverişine gelenler genelde elleri boş olarak ayrılıyor.

“Bayrama, bayrama” diyerek gelenlere seslenen esnafın çabaları boşuna. İnsanlar ürünlerin fiyat etiketine bakarak tezgaha yanaşmıyor. “İşler nasıl?” sorusunu yönelttiğimiz esnaf, “Satışlar biraz durgun. Her geçen sene biraz daha işlerimiz kötüye gidiyor. Fiyatlarda artış yok geçen sene nasılsa bu sene de aynı. Alışverişe gelen insanlarla kavga ediyoruz. İnsanlar pazarlık yapıyor. Çünkü fiyatlar pahalı geliyor onlara. İndirim istiyorlar. Neredeyse bedavaya lokum veriyoruz daha ne yapalım?” diyor.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

ORTA HALLİ KALMADI

Başka bir esnaf da geçen seneye göre bu sene işlerin daha kötü olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bunun sebebi dolar, kurdaki dalgalanma. Ekonominin kötü gidişatı bayram satışlarını bile etkiledi. Eskiden orta halli insanlar vardı şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ya çok zengin olanlar ya da açlık sınırının altında olan insanlar var.”

Yurttaşların alışveriş merkezlerini tercih ettikleri için Eminönü’ye ilginin azaldığını söyleyen bir esnaf ise, “Eskiden bir tek Eminönü vardı şimdi her taraf Eminönü. Her yerde AVM’ler var. Artık insanlar buraya alışverişe değil gezmeye geliyor. Genelde yarım kilo, en fazla bir kilo şeker alıyorlar. Alım gücü yok. Geçen sene 40 liraya sattığım ürünü bu sene 30 liraya satıyorum, yine almıyorlar” diyerek içinde bulundukları durumu anlatıyor.

‘İŞTE BU 15 LİRA BAYRAM ALIŞVERİŞ PARAM’

Alışveriş yapan 60’lı yaşlarda bir kadının yanına gidiyoruz. Emekli olduğunu söylüyor ve aldığı şekerleri gösteriyor. Yaşadığı sıkıntıyı anlatan kadın, “Fiyatlar ortada, söyleyecek bir şey mi kaldı? Emeklinin halini görüyorsunuz. Aldığım şekerden durumum belli, yarım kilo şeker aldım” diyor. Ardından da cüzdanını bize göstererek isyan ediyor: “İşte bu 15 lira ile bayram alışverişine çıktım.” O sırada başka bir yaşlı kadın söze giriyor. O da emekli. Geçinmenin zor olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Geçim çok zor. Hele emekliye daha zor. Çocuklarıma, torunlarıma hiçbir şey alamadım. Bu bayram nasıl geçecek bilmiyorum.”

İmkanlarının kısıtlı olduğunu belirten başka bir yurttaş ise, “Her şeyin ucuzuna kaçıyoruz. Bayramı için 500 liralık bir bütçe ayırdım. Fiyatlar çok yüksek. Doları bahane ediyorlar. Emekliler sürünüyor. Yalnızca bir torunlarıma bir şeyler aldım” diyor.

‘FİTRE PARASIYLA ALIŞVERİŞ YAPTIM’

Bir başka yaşlı bir kadınla konuşuyoruz. “Fiyatlar bizim için pahalı ama mecbur alıyorum” diyor ve elindeki poşetleri göstererek devam ediyor: “Çoluk çocuk gelecek bayrama. Oğlum asgari ücretle çalışıp kirayı ve faturaları ödüyor. Ben de devletin verdiği yardımlarla geçiniyorum. Allah yardım ediyor. Şeker aldım, sadece. Başka ne alabilir ki. Fitre parasıyla aldım bunları.”

‘ÇOCUKLAR ONUN BUNUN GÖZÜNE BAKACAK’

“Para nerede bayram alışverişi yapalım” diyen bir başka kadın ise şunları söylüyor: “Hiçbir şey alamadık. Baktık ve çıkıyoruz. Asgari ücretle geçiniyorum ama kiramı dahi ödeyemiyorum kiraları da arttırdılar. 4 çocuğum var. Hiçbirine bir şey alamadım belediyeden yardım istedik. Çocuklar onun bunun gözüne bakacak bu bayram. Bak bir şey alamadık diye eşimle kavga ettik. Durumlar kötü ama ne yapalım. Devlet, devlet değil ki” diyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 02:06

www.evrensel.net