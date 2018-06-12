Dink davasında 2 sanık tahliye edildi

Hrant Dink suikastına ilişkin davada dönemin Samsun İl Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran ile dönemin Emniyet Amiri Özkan Mumcu tahliye edildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın aylık tutuk incelemesinde mahkeme, dönemin Samsun İl Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran ile dönemin Emniyet Amiri Özkan Mumcu tahliye edildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı davanın aylık tutuk incelemesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Yakup Kurtaran’ın savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre ve sağlık durumunun tutuklulukta zarara yol açabileceği tehlikesi nazara alınarak tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Özkan Mumcu’nun da savunmasının alınmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, her iki sanığa da yurt dışı çıkış yasağı koydu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:52

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