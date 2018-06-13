Ã–zel hastanede ihmaller zinciri

YanlÄ±ÅŸ tedavi sonucu iki bÃ¶breÄŸi iflas eden ve sol ayaÄŸÄ±nÄ± kaybetme riski bulunan 68 yaÅŸÄ±ndaki Emine Karanfil ihmaller zincirini Evrensel'e anlattÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

YanlÄ±ÅŸ tedavi sonucu yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam mücadelesi veren 68 yaÅŸÄ±ndaki Emine Karanfil’in kÄ±zÄ± Ümmühan Akkaya, ihmaller zincirini gazetemize anlattÄ±. Annesinin evde baygÄ±nlÄ±k geçirmesi üzerine 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akkaya, Koç Üniversitesi Hastanesine götürüldüklerini kaydetti. Akkaya, Koç Üniversitesi Hastanesinde kalp krizi geçirdiÄŸi saptanan annesinin “Yerimiz yok” denilerek Özel Avrupa Åžafak Hastanesine sevk edildiÄŸini anlattÄ±. Akkaya, “Özel Avrupa Åžafak Hastanesinde ‘Anneniz kalp krizi geçiriyor acilen ameliyata alÄ±nmasÄ± gerekiyor’ dediler. Anjiyo odasÄ±na aldÄ±lar annemi, ana damarÄ±n tÄ±kalÄ± olduÄŸunu ve açÄ±lmasÄ± için bir tane stent takacaklarÄ±nÄ± söylediler. TakÄ±lacak stentin iyisi 2 bin, kötüsü 500 liraymÄ±ÅŸ. ‘Ä°yisi annenizi uzun süre korur’ dediler. Biz de bir tane takÄ±lacaksa iyisini takalÄ±m dedik. KaÄŸÄ±t imzaladÄ±k, stent takÄ±ldÄ±. AmeliyatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸini söylediler” dedi. Operasyonun ardÄ±ndan gözlem odasÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda annesinin bilincinin açÄ±k olduÄŸunu kaydeden Akkaya, ertesi sabah servis odasÄ±na alÄ±nan annesinin bacaÄŸÄ±nda morluk oluÅŸtuÄŸunu fark etti.

‘DOKTOR BOÅž KAÄžIT Ä°MZALATMAK Ä°STEDÄ°’

Akkaya, hemÅŸireye annesinin bacaÄŸÄ±nda oluÅŸan morluÄŸun ve aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n sebebini sorduÄŸunda “Bir ÅŸeyi yok, varistir. Anneniz evham yapÄ±yor yaÅŸlÄ± olduÄŸu için” cevabÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. AynÄ± gün öÄŸleden sonra annesinin moraran bacaÄŸÄ±na doppler (renkli ulturason) çekilmesi üzerine pÄ±htÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Akkaya, geç müdahale sonucu annesinin ayaÄŸÄ±nÄ± kaybetmek üzere olduÄŸunu ifade ederek olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Dopplerden sonra anjiyoyu yapan doktor geldi tÄ±kalÄ± bacak için ilaç tedavisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ± için sürekli aÄŸrÄ± kesici verdiler. Sonra ben durumunun kötüye gittiÄŸini söyleyince hemÅŸire nöbetçi doktora haber vermiÅŸ. Doktor geldiÄŸinde ‘Neden daha önce haber vermediniz ayaÄŸÄ± kaybetmek üzere, çok geç kalÄ±nmÄ±ÅŸ’ diye çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Normalde 3-4 saat içinde müdahale edilmesi gerekirken bunlar 10 saat sonra müdahale ettiler tÄ±kanan ayaÄŸa. TÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± açacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen doktor bize tutanak yazÄ±p imzalattÄ±. Müdahaleden sonra annem yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Bilinci ve ÅŸuuru açÄ±ktÄ±. Sonra bilinci kapanmÄ±ÅŸ. Tutanak tutan doktora gidip tutanaÄŸÄ± istediÄŸimizde çöpe attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AÄŸabeyim çöpten alÄ±rÄ±m deyince tutanaÄŸÄ± bize verdi. Ama daha sonra doktorun yanÄ±ndaki asistanÄ± mÄ± hemÅŸire mi bilmiyorum bize, ‘TutanaÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ yazdÄ±k’ diye boÅŸ kaÄŸÄ±t imzalatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Biz imzalamadÄ±k.”

‘YANLIÅž MÜDAHALE BÖBREKLERE ZARAR VERDÄ°’

Akkaya, stent takÄ±ldÄ±ktan sonra bacaÄŸÄ±ndaki tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n açÄ±lmasÄ± için ikinci kez yapÄ±lan ameliyat müdahalesi sonucunda annesinin iki böbreÄŸinin de iflas ettiÄŸini söyledi. YapÄ±lan yanlÄ±ÅŸ müdahaleler sonucu baÅŸhekim ve hastane müdürüyle görüÅŸerek sevk istediklerini anlatan Akkaya, “Hastane yetkililerine ‘Annemizi öldürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z’ diyerek baÅŸka hastaneye ambulansla sevk istedik. Bizi ambulansla BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gönderdiler” diye konuÅŸtu.

Akkaya’nÄ±n anlattÄ±klarÄ±na iliÅŸkin bilgi almak üzere aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hastanenin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Seçim Öztürk, Emine Karanfil’in, hastanesinde tedavi gördükten sonra BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildiÄŸini, saÄŸlÄ±kçÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan tedavisinin yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi veremeyeceÄŸini söyledi. Tedaviyi yapan doktorla görüÅŸme talebimize olumlu ve net bir yanÄ±t vermeyen Öztürk, hastanÄ±n fizibilite raporlarÄ±nÄ± göndereceÄŸini söyledi. Ancak henüz tarafÄ±mÄ±za gelen bir belge söz konusu deÄŸil. BaÄŸcÄ±lar Devlet Hastanesinden gelen son bilgiler ise annenin durumunun iyiye gittiÄŸi ve bacaÄŸÄ± kaybetme riskinin yüzde 15’lere kadar indiÄŸi yönünde.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 01:41

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