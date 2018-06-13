Meslek lisesi Ã¶ÄŸrencileri umutsuz

Evrensel'e konuÅŸan Ä°stanbul KÄ±raÃ§ Ä°MKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri geleceÄŸe umutsuz bakÄ±yor.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°stanbul KÄ±raç Ä°MKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde öÄŸrencilerle meslek lisesine nasÄ±l yöneldiklerini, staj sürecinde yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± ve gelecek hakkÄ±ndaki beklentilerini konuÅŸtuk. KonuÅŸtuÄŸumuz meslek liseliler geleceÄŸe umutsuz bakÄ±yor. ÖÄŸrencilerin hemen hemen hepsi üniversiteyi kazanmak istese de imkanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± bunun çok zor olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. EÄŸitim sisteminin iflas ettiÄŸini düÅŸünen öÄŸrenciler seçimlerle de bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmeyeceÄŸine inanÄ±yorlar.

‘BAÅžKA ÇAREM YOK’

KonuÅŸtuÄŸumuz elektrik- elektronik bölümü öÄŸrencilerden biri iÅŸ bulma olanaÄŸÄ± yüksek diye meslek lisesine yöneldiÄŸini söylüyor. EÄŸer iÅŸ bulamazsa da özel harekat ya da polislik sÄ±navÄ±na gireceÄŸi anlatan öÄŸrenci gerekçesini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Biz yoksul ailelerin çocuklarÄ±yÄ±z. Meslek lisesinde okumam da bu yüzden. BaÅŸka çarem yoktu.”

‘STAJ DEÄžÄ°L AMELELÄ°K YAPIYORUZ’

Anadolu lisesini kazanamadÄ±ÄŸÄ± için meslek lisesine geldiÄŸini ifade eden baÅŸka bir öÄŸrenci ise, “Anadolu lisesine gitseydim benim için daha iyi olurdu, üniversite okumak istiyordum. Åžimdi bunu gerçekleÅŸtirmem çok zor. DiÄŸer lisedeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za göre daha az ders görüyoruz” dedi. Maddi imkanlarÄ±nÄ±n da yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenci, evde ders çalÄ±ÅŸma imkanÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Staj sÄ±rasÄ±nda emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± adeta sömürüldüklerini aktaran öÄŸrenci, “Staja iÅŸi öÄŸrenmek için gidiyoruz. Ama bize yaptÄ±rdÄ±klarÄ± amelelik. Bizi öÄŸrenci gibi görmüyorlar, ucuz iÅŸçi olarak görüyorlar” diye konuÅŸtu. Bu seçimde oy kullanmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten öÄŸrenci “Hiçbirinin oyumu hak ettiÄŸini düÅŸünmüyorum. Åžimdi hangi partiye oy versem ne olacak? Ülkenin hali ortada. EÄŸitim sistemini görüyorsunuz. Bizim halimizi görüyorsunuz. Hangisi kazanÄ±rsa kazansÄ±n neyi deÄŸiÅŸtirecek. 18 yaÅŸÄ±ndayÄ±m gelecekten hiçbir beklentim yok siz düÅŸünün.”

‘ASGARÄ° ÜCRETÄ°N YÜZDE 30’U’

“Üniversiteyi kazanmak istiyorum ama okulda buna yönelik eÄŸitim alamÄ±yoruz” diyen diÄŸer bir meslek liseli ise, stajdan eve geldiÄŸinde zaten yorgun argÄ±n düÅŸtüÄŸünü belirtiyor. Stajda herkesle aynÄ± iÅŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ama aynÄ± ücreti alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden öÄŸrenci “Asgari ücretin yüzde 30’unu alÄ±yoruz hatta daha azÄ±nÄ± alÄ±yoruz” dedi. Kaynak bölümünde okuduÄŸunu, üniversite sÄ±navÄ±nda da otomotiv bölümünü tutturmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenci “Bunun için dershaneye baÅŸlayacaÄŸÄ±m. Ailemin durumu kötü. Bu nedenle yazÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±p para kazanmam gerek. ZorlanacaÄŸÄ±m ama baÅŸka çözüm yolum yok” dedi.

‘ÜNÄ°VERSÄ°TE MEZUNU Ä°ÅžSÄ°Z ÇOK’

Genelde öÄŸrencilerin iÅŸ bulma olanaÄŸÄ± daha yüksek diye meslek lisesine yönelmiÅŸler. Bunlardan biri ile konuÅŸuyoruz. Staj sürecinde çok düÅŸük maaÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± ve uzun süreli çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenci, “Hem iÅŸ zor hem de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Åžu an ki devrimizde üniversiteden mezun olup iÅŸsiz olan çok var. Fakat bir meslek seçip, meslek hayatÄ±na devam etmek daha gerçekçi. Üniversite bitirmesem bile bir meslek sahibi olmak bence daha iyi” diye konuÅŸtu.

Meslek liselerinde bildiÄŸiniz kölelik koÅŸullarÄ±nda staj yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan baÅŸka bir öÄŸrenci ise “Oturan ustadan daha fazla iÅŸ yapanlar var. O iÅŸçilerin daha fazla para almasÄ± gerekiyor. Biz o emek sömürülerini de gördük” dedi. Meslek liseleri özel sektör iÅŸ birliÄŸinin sürekli vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenci “Sürekli bu konuÅŸuluyor. Her ÅŸey patronlarÄ±n elinde. Åžimdi bizi de patronlara emanet edecekler” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 20:00

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