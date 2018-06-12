Sakarya'da paralarını alamayan inşaat işçileri vincin üzerine çıktı

Sakarya Ferizli'de hastane inşaatında çalışan taşeron işçiler, 1 aydır paralarını alamadıkları için vincin tepesine çıkıp intihar etmek istedi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hastane inşaatında çalışan 2 taşeron firma işçisi paralarını alamadıkları için vince çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucu ikna olan işçiler aşağı indi.

Ferizli Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yeni ilçe hastanesi inşaatında taşeron firmaya bağlı çalışan 2 işçi, firmadan paralarını alamadıklarını söyleyerek 35 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İntihar girişiminde bulunan işçiler kendilerini ikna etmeye çalışan arkadaşlarına ve firma görevlilerine "1 aydır paramızı alamıyoruz, bayram geldi hâlâ vermediler" diye bağırarak inmeyi kabul etmedi. Olay yerine gelen Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ve firma yetkilileri de işçileri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vincin üzerinde oturan işçiler uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:44

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