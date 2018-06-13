'Paradise'tan yargılanan Çağrı Sarı: Haberlerimizin arkasındayız

‘Paradise Belgeleri' davasında yargılanan Çağrı Sarı, savunmasında 'Asgari ücretli öderken politikacıların vergi kaçırması etik dışıdır' dedi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

‘Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Evrensel gazetesine “hakaret ve iftira” suçlamalarıyla açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Dava kapsamında yargılanan Evrensel Gazetesi Politika Editörü Çağrı Sarı, savunmasında haberin kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirterek, “Asgari ücretli bu kadar vergi öderken politikacıların kaçırması bana göre etik dışıdır. Vergisini ödeyemeyen, geçinemeyen insanlar banka ve Meclis önünde kendilerini yakıyor. Politikacıların vergilerini ülkeye bırakmayıp başka ülkeye kaçırması eleştiriye açıktır” dedi. Duruşma 25 Eylül’e ertelendi.

Tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferleri ile ilgili ‘Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Evrensel’e söz konusu belgelerde adı geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak tarafından açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, haberin yayınlandığı dönem Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan politika editörümüz Çağrı Sarı ve avukatı Devrim Avcı ile Albayrak kardeşlerin avukatı Abdulsamet Aydın hazır bulundu. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve çok sayıda gazeteci izledi.

‘ALGI OLUŞTURMAK DEĞİL HABER TAKİBİ’

Kimlik tespitinin ardından Sarı, tarafına yöneltilen “hakaret ve iftira” suçlamalarına ilişkin savunma yaptı. “Hakaret ve iftira” suçlamalarını reddeden Sarı, haberin kamu yararı gözetilerek basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapıldığının altını çizdi. Sarı, ‘Paradise Papers’ diye adlandırılan belgelerin aralarında dünyaca ünlü gazetelerin de bulunduğu 96 medya kuruluşunda yayınladığını kaydetti. ‘Paradise Papers’ diye adlandırılan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth gibi isimlerin de olduğuna dikkat çeken Sarı, Türkiye’den de Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları ile Berat ve Serhat Albayrak kardeşlerin isimlerinin “off shore”a dair belgelerde bulunduğunu söyledi. “Politikacılar bu iddialarla gündeme geldiğinde gazetecilerin görevi bunun haberini yapmaktır” diyen Sarı, suçlama konusu yapılan haberin kamu yararı gözetilerek yapıldığına dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım’ın belgeleri kabul ettiğini de hatırlatan Sarı, Enerji Bakanı Albayrak’ın ise haberle ilgili tekzip yayınlattığını söyledi. Sarı savunmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasilerin bu topraklarda vergi ödemeyip başka ülkelere vergi kaçırmasını eleştiriyoruz çünkü ben ve birçok kişi asgari ücretle geçiniyor. Musluğu, elektrik düğmesini ya da televizyonu açtığımız anda vergi ödüyoruz. Hal böyleyken siyasiler kamuya aktarılması gereken vergileri kaçırıyor. Asgari ücretli bu kadar vergi öderken politikacıların kaçırması bana göre etik dışıdır. Vergisini ödeyemeyen, geçinemeyen insanlar banka ve Meclis önünde kendisini yakıyor. Politikacıların vergilerini ülkeye bırakmayıp başka ülkeye kaçırması eleştiriye açıktır. Tüm dünyanın konuştuğu belgeler bunlar. Pakistan, İzlanda ve Uruguay gibi ülkelerde belgelerin yayınlanmasından sonra görevden almalar ve istifalar yaşandı. Bizim ülkemizde ise CHP’nin araştırma teklifi AKP milletvekillerince reddedildi. Bir de bize ‘hakaret ve iftira’ diye dava açıldı. Hakkımızda hazırlanan iddianamede haberin iki gün üst üste yayınlanması ‘algı oluşturulmak için’ diye ifade edilmiş. Biz buna algı oluşturmak haber takibi diyoruz. Söz konusu haber kamu yararı olan bir gazeteciliktir ve arkasında duruyorum. Yarın yine aynı iddialar gelirse yine haberini yaparız. Keşke politikacılar alkışlayanlar kadar eleştirilere de açık olabilse.”

Beraatini talep eden Sarı, “Bir daha böyle davaların açılmamasını temenni ediyorum" diyerek savunmasını sonlandırdı.

‘İDDİANAME ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI’

Sarı’nın avukatı Devrim Avcı da, mahkemeye Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemsi’nin (AİHM) yargılama konusuna ilişkin emsal kararlarını sundu. Davanın “hakaret ve iftara”dan açılmasına rağmen iddianamede somut bir hakaret iftira unsuru olmadığına dikkat çeken Avcı, “İddianamede somut delil yok diyor ama var, ‘Paradise Papers’ belgelerini mahkemeye sunacağız. İddianamede müştekilerin görev ve konumlarının dikkate alınmasına işaret edilmiştir. Kamu davalarında müştekilerin görev ve konumlarına itibar edilmesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Söz konusu haber, haber verme hakkı kadar halkın haber alma hakkı açısından da önemli” dedi. Avcı, suçlama konusu haberde görüşlerine yer verilen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Filiz Kerestecioğlu’nun da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

MÜVEKKİLLERİNİN SAYGINLIĞI ZEDELENMİŞ

Albayrak kardeşlerin avukatı Abdulsamet Aydın ise, Sarı’nın savunmasını siyasi propaganda olarak yorumladı. Haberin somut hiçbir iddiaya dayanmadığını öne süren Aydın, müvekkillerinin kişilik haklarına saldırıldığını, onur, şeref ve saygınlıklarının rencide edildiğini iddia etti. Sarı’nın cezalandırılmasını talep eden Aydın, haberde görüşleri alınan Aydoğdu ve Kerestecioğlu’nun tanık olarak dinlenme talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme ara kararında, milletvekillerinin dinlenmesinin dosyaya bir katkı sağlamayacağını belirterek tanıklık talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 25 Eylül saat 10.30’a ertelendi.

Gündem Özel - Çağrı Sarı ile 'Paradise Papers' davasını konuştuk

NE OLMUŞTU?

Dünya çapında, içlerinde pek çok siyasetçi de bulunan zenginlerin yurt dışındaki offshore hesapları aracılığıyla vergi avantajı sağladığını ortaya koyan ‘Paradise Belgeleri’nde Türkiye’den de isimler yer aldı. Belgelerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferleri ile ilgili bilgiler yer alıyordu.

9 Kasım 2017 tarihinde ‘Paradise Belgeleri’ ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keresticioğlu’nun görüşlerine yer veren haber nedeniyle Çağrı Sarı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Çağrı Sarı’ya, Bakan Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Basın örgütlerinden Evrensel’le dayanışma çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 15:03

www.evrensel.net