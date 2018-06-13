Evrensel'e açılan Paradise davası ertelendi

‘Paradise Belgeleri’ konulu haberlerimizle ilgili Serhat ve Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak'ın da de adının geçtiği, ‘Paradise Belgeleri’ olarak adlandırılan belgeleri haberleştiren Evrensel’e Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan davanın 2. duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Haberin yayınlandığı dönem Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Çağrı Sarı ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla yargılanıyor.

Duruşmada söz alan Sarı şunları söyledi: “Paradise belgeleri Türkiye'de ve dünyada pek çok gazete tarafından yayımlandı. Ben Berat Albayrak ve kardeşinin şikayeti üzerine yargılanıyorum. Biz haberde Binali Yıldırım ve oğullarıyla Berat Albayrak'ın isimlerinin Paradise belgelerinde geçtiğini yazdık. Enerji bakanının adının bu belgelerde geçmesi haber değeri taşımaktadır. Bu haberden dolayı gazetede tekzip yayımlanmıştır. Biz siyasilerin bu ülkede vergi ödememeleri nedeniyle eleştiri getiriyoruz. Ben asgari ücretle geçiniyorum, vergi kamuya gider, sosyal yardımlara gider. Biz, asgari ücretliler bu kadar vergi ödemek zorunda kalırken bakanın vergi ödememesini eleştirdik. Haberde "paradise" kelimesinin anlamına göndermede bulunarak "Kendilerine Cennet Halka Cehennem" başlığını kullandık. İddianamede iki gün üst üste haber yapılmasıyla algı yönetimi yapıldığı yazılmış. Buna gazetecilikte haber takibi denilmektedir, algı yönetimi değildir.”

Sarı’nın ardından söz alan Evrensel'in avukatı Devrim Avcı şunları söyledi: “İddianamede “iftira” ve “hakaret” suçlamaları yöneltiyor, ancak hakaret niteliğinde somut bir ifadeye yer verilmemiştir. İddianamede “müştekilerin görev ve konumlarının değerlendirilmesi” gibi bir ifade var. Bu ifade Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır. Savcı kişilerin görev ve konumuna bakmadan iddianame düzenlemekle yükümlüdür. Habere konu belgeler tüm dünyada yer almıştır. Türkiye’de ise 3-4 yayında yer almıştır. Bu haber halkın bilgi alma hakkı kapsamında yer almaktadır.”

Avcı, haberde isimleri geçen milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Filiz Kerestecioğlu'nun mahkemede tanık olarak dinlenilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatı söz aldı, “Haberdeki ifadeler asılsız olup hiçbir somut delile dayanmamaktadır. Sanığın savunması siyasi propaganda niteliğindedir” dedi.

Mahkeme Sarı’nın avukatı Devrim Avcı’nın tanıkların dinlenilmesi talebini reddetti. Dava 25 Eylül’e ertelendi.

Gündem Özel - Çağrı Sarı ile 'Paradise Papers' davasını konuştuk

NE OLMUŞTU?

Dünya çapında, içlerinde pek çok siyasetçi de bulunan zenginlerin yurt dışındaki offshore hesapları aracılığıyla vergi avantajı sağladığını ortaya koyan ‘Paradise Belgeleri’nde Türkiye’den de isimler yer aldı. Belgelerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferleri ile ilgili bilgiler yer alıyordu.

9 Kasım 2017 tarihinde ‘Paradise Belgeleri’ ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keresticioğlu’nun görüşlerine yer veren haber nedeniyle Çağrı Sarı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Çağrı Sarı’ya, Bakan Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla dava açılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Basın örgütlerinden Evrensel’le dayanışma çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 12:11

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