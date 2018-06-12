İnce'den Erdoğan'a: Bu bilgiyi istihbarat vermeye cesaret edemez

Erdoğan'ın 'İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li' sözlerine tanıt veren İnce: İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış!

Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için sarf ettiği "Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" sözlerine tepki gösteren Muharrem İnce "İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini enişteden öğrenmek zorunda kaldın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir mitinginde Muharrem İnce için "Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu" ifadelerini kullandı. Bu ifadelere twitter üzerinden yanıt veren Muharrem İnce "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini enişteden öğrenmek zorunda kaldın! İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim" dedi. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan: İnce'nin Diyarbakır mitinge katılanlar HDP'li

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:12

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