Süleyman Başer: Bir oy bütün seçimin kaderini değiştirebilir

İstanbul Hareketli Seçmen Komisyonu Sözcüsü Süleyman Başer, 'Unutmayın ki bir oy bile bütün seçimin kaderini değiştirir' dedi.

Yasin KOBULAN

Seçmenleri seçim bölgelerine göndermek için HDP tarafından kurulan İstanbul Hareketli Seçmen Komisyonu Sözcüsü Süleyman Başer, halka çağrıda bulunarak, “Bütün il ve ilçelerde komisyonlarımıza başvursunlar. Unutmayın ki bir oy bile bütün seçimin kaderini değiştirir” dedi.

Türkiye’nin tüm kentlerinde mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Halkların Demokratik Partisi (HDP), bir yandan da seçmenlerini sandıklara taşıma çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmayı tüm kentlerde oluşturulan hareketli seçmen komisyonları yapıyor. HDP il ve ilçe binaları ile kent meydanlarında kurulan stantlarda başka kentte oy kullanacak seçmenlerin listeleri oluşturuluyor. Komisyonun ulaştığı veya komisyona ulaşan seçmenler 24 Haziran’dan önce seçim bölgelerine gönderilecek. Seçmenlerin gidiş ve dönüş ücretleri de HDP tarafından karşılanacak.

24 Haziran seçimlerinde bir oyun bile hesabını yapan HDP, seçim bölgelerinde olmayan seçmenlere, “Seçim günü bir oy bile çok şey değiştirecek. Seçim bölgesinde olmayan seçmenler il ve ilçe binalarımıza başvurarak isimlerini yazdırsın” çağrısında bulunuyor.

‘SEÇİM BÖLGELERİNE GÖNDERİP DÖNÜŞLERİNİ SAĞLIYORUZ’

HDP İstanbul Hareketli Seçmen Komisyonu Sözcüsü Süleyman Başer, İstanbul genelinde 14 bine yakın tespit ettikleri taşımalı seçmen olduğunu ifade etti. İstanbul’un her ilçesinde hareketli seçmen komisyonu kurduklarını dile getiren Başer, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Gelen kayıtların YSK’den sorgulamalarının yapıldığını ifade eden Başer, “Bağlı oldukları illere gönderiyor ve geri dönüşlerini de sağlıyoruz” dedi.

‘BİR OY ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR’

Hareketli seçmene çağrıda bulunan Başer, “Bulundukları bütün il ve ilçelerde komisyonlarımıza başvursunlar. Seçmenleri seçim bölgelerine taşıyıp, geri dönüşlerini sağlayacağız. Unutmasınlar ki bir oy bile bütün seçimin kaderini değiştirir. Gitmezlik yapmasınlar. İnanıyoruz ki bir oyla bir iktidarı düşürebiliriz” ifadesinde bulundu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:10

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