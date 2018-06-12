Çallıca: AKP’nin vaatleri söylemde kalıyor

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesinde CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Çallıca, seçim dönemindeki toplu konut vaatlerinin gerçekleşmediğini belirtti.

Hilmi MIYNAT

Denizli

AKP’nin Denizli’de 7 Haziran 2015 seçim vaadi olan ‘250 lira taksitle 25 bin konut’ projesini Denizli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Çallıca ile görüştük.

TOKİ’nin toplu konut projesinin AKP’nin vaat verdiği 7 Haziran’dan çok önce başladığını hatırlatan Çallıca; “16 yıl boyunca toplamda yaklaşık 11 bin konut yapıldı. TOKİ’nin Türkiye genelinde hedefi 60 bin konuttur. Bunun 25 bininin Denizli’ye olması mümkün değil. Denizli’de 100 bin üzerinde vatandaş bu konutlar için başvuruda bulundu. Fakat ne kadar peşinat ödenecek belli değil. 250 lira taksit kaç yıl sürecek belli değil” şeklinde konuştu.

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Mevcut iktidarın her seçim döneminde toplu konutlarla alakalı vaat söylemleri olduğunu ancak bu vaatlerin gerçekleşmediğini ifade eden Çallıca; 24 Haziran seçimlerini ise şöyle değerlendirdi: “ Şehrimizin ve ülkemizin geleceği 4.0 endüstri devrimine geçişe bağlıdır. Gelişmiş ülkeler bütün yatırımlarını bilgi ve enerji alanına yapıyor. Bu nedenle bu seçimleri önemsiyoruz. Önümüzdeki seçimlerde adaylar kadar sistem oylaması yapacağız. AKP’nin 16 yıllık iktidarında üretime dair bir çalışma yapılmadığını ülkenin kaynaklarını betona gömdüğünü söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:07

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