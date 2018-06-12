Erdoğan: Aldığım istihbarata göre İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li

Eskişehir'de konuşan Erdoğan 'Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li' dedi.

Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'ye ilişkin "Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir" iddiasında bulundu.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, "Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de genel başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın şehri, nice gönül sultanının şehri, Osmanlı'nın kurucu şehri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, demokrasinin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri, eğitimin, kültürün, sporun, gençlerin şehri Eskişehir... Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir.

♦ Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkıyla doluysak, teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Bu şehrin demokrasiden de, kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum.

♦ Eskişehir, bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

♦ Biz, size yaptıklarımızı anlatıyoruz, milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır. Bununla kalmıyor hâlâ yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz.

♦ Türkiye'yi nasıl daha fazla büyüteceğimizi, geliştireceğimizi, hedeflerine ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim; ötekiler bol bol 'geyik muhabbeti' yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz... Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz.

♦ Biz aldatan olmadık, biz icraatçıyız.

♦ Ama tek isteğim var, belediyelerde hepsini topladınız. Büyükşehiri alamadık, inanıyorum martta inşallah tamam. Martta Büyükşehir'i de alacağız inanıyorum, çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir'de belli ama bizim ne yaptığımız da belli.

♦ Eskişehir bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Eskişehir vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe.

♦ Arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz ama bizim gündemimiz yapacağımız hizmetler. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyonluk yatırım yaptık. Eskişehir'e 3. devlet üniversitesini de kurduk. Eskişehir'i '2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti' ilan ediyoruz.

♦ Böyle bir şehre 33 bin kapasiteli stadyum yakışır dedik. Yaparsa AK Parti yapar. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Eskişehir'i 2018 Türk Dünyası Eğitim Başkent'i ilan ediyoruz.

♦ Bay Kemal, Bay Muharrem anlamazsınız, siz bu ülkede çırak bile olmadınız. Bakkal dükkanını çırağa teslim eder misin, eh işte… Ben yerli marka otomobil diyorum. Dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon gelip beni ziyaret ediyor. Adam bu işi biliyor, bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Beş tane babayiğidi bulduk. İnşallah 2020-2021'de yerli otomobil hazır.

♦ Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak. Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.

♦ Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul'da inşa ediyoruz. 29 Ekim'de açılışı yapılacak.

♦ Ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım; Bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor. Terörist başını Edirne'de ziyaret eden adamdan ne beklersiniz? Afrin operasyonunu yapan komutan için apoletlerini sökeceğim diyor. Türkiye bir hukuk devleti senin böyle bir yetkin, böyle bir hakkın var mı? Milletim sana zaten icazet vermeyecek. Sana bu apolet sokma, sökme yetkisini vermeyeceği gibi bu millet sana o yetkiyi vermez. Erdoğan teröristlerden söktü. Siz zaten onlarla berabersiniz.

♦ Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.

İnce'den Erdoğan'a: Bu bilgiyi istihbarat vermeye cesaret edemez

♦ CHP heyeti raporunu sunmuş. Bizzat partinin genel başkanı bizzat kendisi FETÖ'nün iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Bay Muharrem buna da cevap ver bakalım.

♦ Geçen gün de tüm milletvekillerine hırsız dedi. Bütün milletvekilleri hırsız olduğuna göre sen de hırsızsın, genel başkanın da hırsız. Bunlar haysiyet cellatlığından başka bir şey bilmez.

♦ Önümüz bayram, rehavete kapılmayın. Tatilin telafisi olur ama sandığın olmaz.

♦ Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır. CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlısın. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır'da konuşan İnce: Erdoğan oy istiyor, biz barış

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 17:18

www.evrensel.net