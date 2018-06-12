Grev yasağından istifadeyle ihracat rekoru kırdılar

MESS sözleşmesi döneminde grev yasağıyla gündeme gelen otomotiv sektörü, yine ihracatta liderliği kimseye kaptırmadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 2017 yılı “ilk 1000 ihracatçı firma” araştırmasının sonuçları açıklandı. TİM verilerine göre, 2017 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan oldu. Listede 4 milyar 443 milyon dolar ile Toyota ikinci sırada, 3 milyar 209 milyon dolar ile TOFAŞ üçüncü, 3 milyar 183 milyon dolarla Renault dördüncü sırada yer aldı. Grev yasağının uygulandığı Arçelik 1 milyar 816 milyon dolarla sekizinci, Bosch 1 milyar 52 milyon dolarla dokuzuncu, Mercedes Benz 1 milyar 49 milyon dolarla onuncu sırada listeye girdi.

TİM ilk 1000 ihracatçı firma verilerine göre; firmaların geçen yılki toplam ihracat rakamı 2016 yılına göre yüzde 13.4 oranında artarak 92.3 milyar dolara çıkarken, bu şirketlerin toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 58.8 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50.3’üne ilk 500 firma, yüzde 8.5’ine de ikinci 500 firma imza attı. Geriye kalan 70 bin firma da toplamın yüzde 41.2’sini gerçekleştirdi. Öte yandan 436 firmanın ihracatı 25 ile 50 milyon dolar arasında kalırken, sadece 10 firma 1 milyar dolar ihracat barajını aşabildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk 1000 firmanın toplam ihracatının 2017’de yüzde 13.4 artarak 92.3 milyar dolara çıkarken, otomotiv sektörünün yüzde 27.2 pay ile lider, İstanbul’un ise 426 firma ile iller bazında birinci olduğunu bildirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen yıl ihracatçıların çok çalıştığını ve dünya ortalamasının üzerinde bir ihracat artışına imza attığını söyledi. Büyükekşi, “Bu yıl her ay, rekor ihracat açıkladık. Mart ayında tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda cumhuriyet rekorumuzu kırmış olacağız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:46

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