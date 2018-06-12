Diyarbakır Muharimiz Serpil Berk, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitinginden izlenimlerini yazdı: Diyarbakır İnce'ye göz kırptı.

Serpil BERK

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce seçim mitingleri kapsamında Diyarbakır’daydı. Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarına yeniden geri dönülmesinin olumsuzluklarını iliklerine kadar hisseden, seçilen vekillerin, belediye başkanlarının tutuklanmasından, atanan kayyımlardan, OHAL’e, KHK’lere kadar uzatılacak uzun ve ağır bir liste var karşımızda. Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen Kürt halkı barış talebine ne olursa olsun yeniden sahip çıkarken, barış diyen kim olursa olsun yalnız bırakmayacağını bir kez daha gösterdi.

Diyarbakır'da konuşan İnce: Erdoğan oy istiyor, biz barış

Mitingden bir kaç gün önce İnce’nin gelişi ile ilgili Diyarbakırlılarla konuştuğumuzda İnce’nin HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili ‘İnce’nin jestine karşılık biz de mitingine gidip jest yapacağız’ demişti. Bu sözden sonra mitinge gittiğimizde alanın yoğun bir şekilde dolu olduğunu gördük. Daha yakın zamanda aynı yerde Erdoğan’ın düzenlediği mitinge oranla daha çok insanın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca kitlenin Erdoğan’ın mitingine göre daha çok bir beklenti içinde olduğu dikkat çekiyordu. Özelikle alanda sık sık “Selo’ya özgürlük” sloganı atılması beklentiyi kanıtlar nitelikteydi. İnce, seçim çalışmalarına başlamadan önce her yerde aynı konuşmayı yapacağını söylemesinden olsa gerek, kitlenin talebine yönelik bir açıklama yapmamaya özen gösterdi diyebiliriz. Sadece Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı. Ancak bu bile kitleden alkış aldı. Öyle ki İnce’nin Kürt sorununun çözümü noktasında ‘Kürtleri onore edeceğiz. Türklerin kaygılarını gidereceğiz’ söylemi bu yönüyle daha çok dikkatleri çekti. Öyle ki İnce, konuşmasında ekonomiden, işsizliğe, eğitime dair belli konularda yapacaklarını anlattı fa kat kitle üzerinde ‘Kürt sorununu çözeceğim, barışacağız’ söylemini kullanması kadar etkili değildi. Mitingin sonunu doğru konuştuğumuz kişiler de yaptığımız gözlemi doğruluyordu. Sohbetlerin çoğunda barış diyen insanlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. “Barış için geldik” diyorlar ve 2. turda İnce’yi destekleyebileceklerini dile getirdiler. Öyle ki İnce’de Diyarbakır’dan memnun ayrıldı.

Mitingden sonraki gün daha önce bize ‘Madem bize jest yaptı bizde jest yapıp mitingine gideceğiz’ diyen yurttaşla karşılaştım. Mitinge gittiğini ve İnce’nin konuşmasında kullandığı esprili dili beğendiğini ifade etti. İnce’nin Kürt sorununun çözümü konusundan düşünceleri samimi gelmiş ama yapabilir mi gibi kaygıları vardı.

Kürt sorunun çözümüne dair söyledikleri ve Demirtaş’ı ziyaretinin alkış aldığı İnce’ye Diyarbarkılıların göz kırptığını rahatlıkla diyebiliriz.

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:31

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