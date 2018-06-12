Yiğitcan’ı öldüren Nezir Türkoğlu’ya 71 yıl 9 ay ceza!

Fatih ilçesinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu öldüren Nezir Türkoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu öldüren Nezir Türkoğlu'nun "kasten yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, avukatları ve Yiğitcan Türkoğlu ailesinin avukatları katıldı.

‘CEZAİ SORUMULUĞU VAR’

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu’nun Nezir Türkoğlu’na dair gönderdiği raporu açıkladı. Raporda sanığın, “Cezai sorumluluğu olduğu” açıklandı. Türkoğlu’nun avukatı, raporda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirtti.

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‘İNDİRİM UYGULANMASIN’

Yiğitcan Türkoğlu’nun aile avukatı Esin Yeşilırmak, sanık Nezir Türkoğlu’na hiçbir indirim uygulanmaması gerektiğini belirterek, “Yanlış beyanda bulundu. Ayrıca pişmanlık göstermedi. Hiçbir indirim uygulanmasın” diye savunma yaptı.

SAVCI 5 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Mütalaasını veren savcı Nezir Türkoğlu hakkında, “yakın akrabayı kasten canavarca hisle öldürmek” suçunu işlediğini belirterek, alıkoyma, kadına yönelik şiddetin de içinde olduğu toplam 5 suçtan ceza istedi.

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SANIK AVUKAT İNDİRİM İSTEDİ

Sanık avukatı, “Mütalaanın ilk dört maddesindeki ‘boşanmak isteyen eşi Neriman’ı alıkoymak, oğlu Yiğitcan’ı alıkoymak, Yiğitcan’ı zehirlemek ve Neriman’a tokat atmak’ kısımlarına katılmıyoruz. Bu konuda çelişkili tanık beyanları vardır. Bu suçlardan beraat istiyoruz. Sadece Yiğitcan’ın ölümüne dair olaylardan ceza alacağını düşünüyoruz. Takdir indirimi istiyoruz” diye ifade etti.

MAHKEME AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET VERDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti 10 yaşındaki Yiğitcan Türkoğlu’nu öldüren Nezir Türkoğlu’na, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca Neriman Türkoğlu’nu alıkoymak gibi farklı 4 suç işlendiğini ve bu nedenle Nezir Türkoğlu’na toplam 35 yıl 9 ay hapis cezası vererek, iyi hal indirimi uygulamadı. Nezir Türkoğlu’na toplam 71 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş oldu.

‘KADIN DAVALARINDA BENZER KARARLAR BEKLİYORUZ’

Duruşma çıkışında davanın avukatı Esin Yeşilırmak, adliye önünde açıklama yaptı. Öldürülenin çocuk olduğu için bu kadar hızlı ve doğru bir karar alındığını dile getiren Yeşilırmak, “Kadın davalarında da benzer cezaları bekliyoruz. Kadın davalarında heyetler indirim yapıyor. Çocukların haklarını koruyan heyetin kadınların da haklarını koruması gerektiğini düşünüyorum. Bu dava da aslında burada bitmedi. Biz bu olayda sorumluluğu olan devlet sorumlularının yani çocuğun babayla görüşmeye olanak sağlanan mahkeme üyelerinin yargılamasının isteyeceğiz. Bu karar emsal bir kararadır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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