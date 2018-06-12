CHP’den mitinge gelene hakaret eden müdür yardımcısına suç duyurusu

CHP, İnce’nin Kadıköy mitingine katılanlara yönelik hareket içeren tweetler atan ortaokul müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aydın Şen'in CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Kadıköy mitingine katılanlara hareket içeren tweetine ilişkin suç duyurusunda bulundu, Şen’in görevinden istifa etmesini istedi.

CHP Tuzla ilçe örgütü ve CHP milletvekili adaylarının katılımı ile okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan CHP İstanbul Milletvekili adayı Hasan Uzunyayla, müdür yardımcısının açıkça halkı kin ve nefrete teşvik eden paylaşımının provokasyon içerdiğine dikkat çekerek, “Sözleriyle yeni Maraşlar, yeni Çorumlar yaratma amacı güdüyor” dedi. Böyle bir açıklamanın bir eğitimci tarafından yapılmasının düşündürücü olduğuna belirten Uzunyayla, Şen’in görevinden istifa etmesini istediklerini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Aydın Şen’in seçimde görev aldığını ve bu açıklamalarıyla seçimlerdeki tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Tekin, Şen hakkında suç duyurusunda bulundukları ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Muharrem İnce’nin Kadıköy mitingi sonrası Aydın Şen, mitinge katılanlara hakaret içeren sözlerin ardından, “15 Temmuz'da elimiz de belimiz de boştu bu sefer ne elimiz boş olur ne belimiz. Yiyen çıksın sokağa” ifadelerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:18

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