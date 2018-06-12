İtalya SDG’ye destek için Deyrizor’a asker gönderdi

İtalyan ordusunun, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek olmak için Deyrizor’a asker gönderdiği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı İtalyan ordusunun, ABD ve Fransa güçlerinin yanında YPG’nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek olmak için Suriye’nin Irak sınırındaki Deyrizor’a asker gönderdiğini duyurdu.

Habere göre, İtalyan askerleri yaklaşık 1 hafta önce Irak üzerinden Suriye’ye girdi.

Uluslararası Koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke’ye, ardından Deyrizor’a geçti. Askerler Deyrizor’un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

Tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, IŞİD’e karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı ileri sürüldü.

Haberde, IŞİD’in Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösterdiği belirtilerek, SDG’nin, mayıs başında ABD ve Fransa’nın desteğiyle buradaki IŞİD militanlarına karşı yeniden operasyon başlattığı hatırlatıldı. Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG’nin kontrolüne geçmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:06

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