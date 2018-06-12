Gündem Özel - Çağrı Sarı ile 'Paradise Papers' davasını konuşuyoruz

‘Paradise papers’ı haberleştirdiği için Berat ve Serhat Albayrak kardeşlerin şikayeti üzerine Evrensel Gazetesine dava açıldı. Davanın 2. duruşması yarın Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Haberin yayınlandığı dönem gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Çağrı Sarı ile davayı konuşuyoruz. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 15:58

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