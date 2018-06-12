Başbakan Yardımcısı Işık: Kıraathane bizim medeniyetimizde önemli

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde düzenlenen 24 Haziran 2018 Kocaeli Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ‘kıraathane’ polemiğine ilginç bir yaklaşım getirdi ve kıraathanenin ‘bizim medeniyetimizde önemli’ olduğunu iddia etti: Kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramlar...

AA’nın aktardığına göre; Fikri Işık konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Seçim yaklaştıkça heybesinde bir şeyler olmayanlar maalesef konuşmalarıyla, söylemleriyle her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Bu milletin kültüründen bihaber olanlar, medeniyet değerlerinden bihaber olanlar kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar. Onun üzerinden bir polemik yürütmeye çalışıyorlar. Halbuki kıraathanenin bizim medeniyetimizde ne kadar önemli olduğunu bu milletin bütün evlatları çok iyi bilir ama milletle bağını koparanlar, sadece seçim zamanı milleti hatırlayanlar o milletin köklerinden gelen kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramları sadece seçim üstü alelacele kullanmak durumunda kalır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğam Kayseri'de yaptığı konuşmada, "İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar, gazeteler olacak, kahvesi, çayı da bedava olacak" demişti.(HABER MERKEZİ)

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