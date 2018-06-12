Buldan’dan Erdoğan’a: Demirtaş’ı idam etmek senin boyunu aşar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'idam' açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş için ‘idam’ imasına tepki gösteren Buldan, geçmişteki siyasi idamları hatırlatarak, “Şimdi aynı konuyu, aynı anlayışı gündeme getirenler şunu bilsin ki Türkiye halkları idama asla onay vermeyecek” dedi ve ekledi: “Selahattin Demirtaş’ı ya da bir başka Kürdü idam etmek senin boyunu da aşar, çapını da aşar.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Antep’teydi.

‘KATLİAMLARIN AYDINLATILMASINI İSTEMEYEN AKP’

Şehitkamil ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Antep, AKP Hükümeti’nin her türlü şiddetine maruz kaldı. 2 yıl önce bir kına gecesinde 52 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Asla unutmayacağız o katliamı. O katliamın ardından katliamlar durmadı. Hangi kente gidersek gidelim AKP bir katliam yaşatmış. Antep de bu kentlerden biri.

"Antep, IŞİD çetelerinin örgütlendiği bir kenttir. IŞİD’in burada cirit atmasına göz yumanlar, Antep katliamından birebir sorumludur. İstenseydi bu katliamların sorumluları açığa çıkarılırdı. Roboski, Ankara, Suruç, Antep katliamları; tüm bu katliamların arkasındaki karanlık güçler devletin, hükümetin bilgisi dahilindeydi. Bunların araştırılmasını istedik. Mecliste, Araştırma komisyonları kurulsun dedik. Ama AKP-MHP izin vermedi.”

Hiçbir katliamın peşini bırakmayacaklarını ve sorumlularını açığa çıkaracaklarını belirten Buldan, şunları söyledi: “Biz 6-8 Ekim olayların da açığa çıkması için büyük mücadele verdik. Bunun da önüne geçtiler. Bugün sevgili Selahattin Demirtaş’a saldırmalarının, HDP’ye saldırmalarının sebebi bu. Biz, “cinayetler açığa çıksın, katliamlar açığa çıksın” diyoruz, Recep Bey meydan meydan Selahattin Demirtaş’ın eline kan bulaştığını ifade ediyor. Buradan hodri meydan diyoruz. Kuralım bir komisyon, çıkaralım açığa. 6-8 Ekim olaylarının arkasında kim var açığa çıksın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kobani düştü düşecek’ sözlerini hatırlatan Buldan şunları söyledi: “Erdoğan, karanlık güçlerin devreye girmesiyle başlayan olaylardan Selahattin Demirtaş’ı sorumlu tutuyor. Ama şunu bilin, Kobani düşmediği için AKP’nin bütün planları suya düştü. Kobani’nin düşmesine izin vermeyen de Kürtler olmuştur.

Öyle bir anlayış var ki, Kürdü görmeyen tanımayan inkar eden bir anlayış, Bu anlayışı, bu zihniyeti sandığa gömeceğiz. Çünkü Kürt halkını inkar eden anlayış siyaset arenasında kendi geleceğini kuramaz. AKP de geçmişte, Kürtleri inkar eden zihniyetler gibi. O iktidarlar nasıl tarihten silindiyse, AKP’nin de gideceği yer çöp sepettir. “

AKP artık umut vaat etmediğini belirten “Sizin vekiliniz sevgili Mahmut Toğrul, TBMM’de Antep’in sorunlarını en fazla dile getiren vekil. Bir adayımız şuanda cezaevinde ama ben Antep halkına güveniyorum, Osman arkadaşımızı 24 Haziran’da cezaevinden çıkaracağız. Onlar, tutuklayarak, ölümlerle, cezaevleriyle bir halkı korkutmaya çalışıyorlar. Onlar zannediyor ki, biz cezaevine girdikçe biz öldükçe azalacağız, hayır biz daha çok çoğalıyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE HALKLARI İDAMA ONAY VERMEYECEK’

Cumhurbaşkanı Adayları Selahattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevinde rehin olarak tutulduğunu söyleyen Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Demirtaş için ‘idam’ imasına tepki göstererek şunları söyledi: “. Onlar Selahattin Demirtaş’ın cesaretinden korkuyorlar. Onlar Demirtaş’ın siyasetinden korkuyorlar. Onun için idam meselesini gündeme getiriyorlar. Recep Bey, meydanlarda Selahattin Demirtaş için ‘Parlamentodan idam kararı çıkarsa onaylarım’ diyor. Recep Bey’e şunu söylemek isteriz, Selahattin Demirtaş’ı ya da bir başka Kürdü idam etmek senin boyunu da aşar, çapını da aşar. İdamı gündeme getirecek kadar siyasetten yoksun bir iktidar partisi var. Geçmişte bu ülke idamları gördü. Deniz Gezmiş, Adnan Menderesleri, Seyid Rızaları idam ettiler. O tarihler Türkiye tarihinde kara bir leke olarak anıldı. Şimdi aynı konuyu, aynı anlayışı gündeme getirenler şunu bilsin ki Türkiye halkları idama asla onay vermeyecek. Onlar sevgili Selahattin Demirtaş için eli kanlı diyorlar, oysa Selahattin Demirtaş’ın eli barış elidir. Demirtaş’ın eli sevgi elidir. Keşke bir gün Selahattin Demirtaş’ın elini tutma zahmetine katlanmış olsaydılar. O zaman bugün onunla ilgili farklı şeyler söylerlerdi. Ancak her zaman kötü niyetle yaklaştılar. Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevine koydular. Bizi siyasetin dışına atmaya çalıştılar. Ama biz her şeye rağmen barışın, insan haklarının, adaletin bu coğrafyada hakim olacağına inancımızı yitirmedik.”

‘OY KULLANIRKEN KATLİAMLARI UNUTMAYIN’

Buldan 24 Haziran için de şu çağrıda bulundu: “24 Haziran seçimlerine de bu anlayışla 24 Haziran tarihi hepimizin kaderini belirleyecek olan seçimdir. Bu tercih Türkiye’nin aydınlık yarınları olacak. Bu tercih Türkiye’nin barışı için olacak. Bu tercih kadınların ve gençlerin özgür bir ortamda yaşaması için yapılacak bir tercih olacak. Antep halkı sandık başına giderken elini vicdanına koymalıdır. Oylarınızı kullanırken, Roboski katliamını unutmayın, Suruç katliamını unutmayın. Antep katliamını unutmayın. Şimdi bizi baraj altında bırakmaya çalışıyorlar. Bu oyunlara kimse gelmemeli. Onlar bizi baraj altında bırakmak için oylarımızı çalmaya çalışacaklar. Her bir arkadaşımızdan sandıklara sahip çıkmasını istiyoruz. Oylarınıza sahip çıkarsanız oylarımızı çalamazlar. Sadece 12 günümüz var. Bu 12 günde herkesi ikna etmeye çalışın. Herkesin elini tutmaya çalışın. AKP Hükümeti'nin 16 yıllık iktidarını herkese anlatın. HDP’nin bu ülkeye getireceklerini anlatın.” (ANTEP)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 15:03

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