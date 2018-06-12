Fotoğraf: DHA
Muharrem İnce Kayseri'de konuşuyor
12 Haziran 2018 14:15
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuşuyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuşuyor.
İnce'nin konuşmasından satır başları:
♦ "Nasılsınız gadasını aldıklarım?"
♦ "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum."
♦ "Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan diplomanı, yolsuzlukları sormayacağım söz. Seninle istediğin bir TV kanalında sadece ekonomiyi konuşacağız'"
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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 14:19
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