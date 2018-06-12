Muharrem İnce Kayseri'de konuşuyor

Fotoğraf: DHA

Muharrem İnce Kayseri'de konuşuyor

    • 12 Haziran 2018 14:15

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuşuyor.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuşuyor.

    İnce'nin konuşmasından satır başları:

    ♦ "Nasılsınız gadasını aldıklarım?"

     "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum."

    ♦ "Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan diplomanı, yolsuzlukları sormayacağım söz. Seninle istediğin bir TV kanalında sadece ekonomiyi konuşacağız'"

    Ayrıntılar Geliyor...

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 14:19
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Muharrem İnceKayseriErken Seçim