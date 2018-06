Muharrem İnce: Erdoğan meğer kek ustasıymış

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuştu.

İnce'nin konuşmasından satır başları:

♦ "Nasılsınız gadasını aldıklarım?"

♦ "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum."

♦ "Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan diplomanı, yolsuzlukları sormayacağım söz. Seninle istediğin bir TV kanalında sadece ekonomiyi konuşacağız'"

♦ "Gündüz keki bedava yedi de akşam yemeği ne olacak? Meydanlarda ustayım diyor ya, meğer kek ustasıymış. 2018'in ilk çeyreğinde yazde 7.4 büyüdü. Sayın Erdoğan istediğin TV kanalında madem ustasın, ekonomistsin, diplomanı sormayacağım söz. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri 'den dünyanın oyunu alıyorsun. Gerçi bu sefer alayamayacaksın. Sayın Erdoğan, gel bir TC kanalında ekonomi tartış benimle. Ben sana Sayın Erdoğan diyorum. O bana, bak Muharrem diyor. Ben sana bakamam, devlet sana bakıyor, sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. "

♦ "Kayseri'den açıklıyorum Bu iş tamam. İntikam yok, rövanş yok. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bu değişimi gittiğim her yerde görüyorum. Türkiye'nin bir dirilişe ihtiyacı var. "

♦ "Danıştay üyesi, benim alehimde tweet atıyor. Sİze söz veriyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim benim rakiplerimi söz söyleyemeyecek. Hakim savcı siyasete girerse olmaz.

♦ "Yargıtay salonuna girdiğimde, yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Yargıçlar gerekirse beni de yaargılacak. "

♦ "Türkiye'yi saygın hukuk devleti yapacağız. "

♦ "Bana diyor ki nasıl yapacaksın?"

♦ "Yıl 1926 savaştan çıkmıssın. 26 yılında Kayseri 'ye bir fabrika kuruluyor. Uçak fabrikası. 200 tane uçak yapılıyor. 2018 yılında 11 milyarlık uçak aldık Amerika'dan. "

♦ "Emekliye asgari ücret tutarında maaş diyorum. Nerden bulacaksın diyor. "

♦ "Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Erdoğan saraylı ben milletin evladıyım. "

♦ "Özel uçak tuttuk buraya gelirken sizin paralarla. Uçağın yakıtı bitiyor, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya. 3-5 fark etmez. "

♦ "Saray'a hurma ağacı dikmişler. Fransa'dan gelmişler yerden ısıtma yapmışlar. Beyefendi hurmaları taze taze yesin diye. Saray'daki hurma ağacına Fransa'dan uzman getirmişler. "

♦ "'Vakit Türkiye Vakti' değil 'Vakit Jübile Vakti'"

♦ "O her mahalleye kıraathane açacağım dedi ya, ben her mahalleye kreş açacağım. Her aileye bir bir ev, her aileye bir maaş." (HABER MERKEZİ)

