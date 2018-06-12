Nurettin Canikli: Bedelli askerlik seçim sonrasında gündeme gelecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Canikli Irak'ın kuzeyindeki harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, seçim öncesi gündeme getirilen Kandil'e hava harekatına ilişkin, "Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız" dedi. Canikli bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak da, "Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu. Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz" dedi. Canikli, askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AA'ya son dönemdeki gelişmelere ilişkin konuştu. Canikli, seçimlere kısa bir süre kala Kandil'e rutin yapılan hava harekatını yeniden gündeme getirerek, "Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız." dedi. Canikli, Irak Federe Kürdistan bölgesinde üs bölgelerindeki tahkimatlar belli bir aşamaya geldiğini ve bir sonraki sürece geçtiklerini söyledi.



Canikli, konuya ilişkin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı.



Bu bölgede üs bölgeleri oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. Üs bölgeleri oluşturulmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı.



Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil.



Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.



Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 13:58

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