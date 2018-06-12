DİSK Ankara Kadın Komisyonu, yaptığı açıklama ile direnişteki Flormar işçilerine dayanışma mesajı gönderdi.

DİSK Ankara Kadın Komisyonu, direnişteki Flormar işçileriyle dayanışma açıklaması yaptı. Açıklamada, Flormar ve Yves Rocher ürünlerini boykot çağrısında bulunularak “Flormar işçisi kazanırsa tüm kadınlar kazanır” denildi.

DİSK Ankara Kadın Komisyonu, yaptığı açıklama ile direnişteki Flormar işçilerine dayanışma mesajı gönderdi. “Sendikalaşmak bir haktır, Flormar’ı bu hakka saygı göstermeye çağırıyoruz!” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, direnişteki işçilerin talepleri kabul edilene kadar Flormar ve Yves Rocher ürünlerinin boykot edileceği ifade edildi. Açıklamada, Flormar Türkiye ve Groupo Rocher yönetimlerine de seslenilerek sendikalaşmanın gerek ulusal gerek uluslararası bir hak olduğu vurgulandı. Anayasa’nın 51.maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 23, 6356 sayılı Sendikalar Kanunu Madde 31, 87 Sayılı ILO sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı Madde 5 gibi birçok kanunda sendikalaşma hakkının belirttildiği dile getirilen açıklamada, sendikalaşan Flormar işçilerinin işten çıkarılmasının yasadışı bir uygulama olduğu ifade edildi.

‘BİZ İSTERSEK HER ŞEYİ YAPARIZ’ REKLAMLARI SAMİMİYETSİZ

Açıklamada, “Biz istersek her şeyi yaparız” diyerek kadınlar üzerinden reklam yapan Flormar’ın, anayasal haklarını kullanan çoğu kadın 120 işçiyi işten çıkarmasının samimiyetsiz olduğu belirtildi. Yves Rocher grubuna da seslenilen açıklamada, “Doğa dostu olmakla övünen, Flormar’ın %51 hissesini satın almış olan YvesRocher, bünyesindeki firmanın emek düşmanı tavrını nasıl açıklamaktadır? Fransa’da da sendikal örgütlenme hakken, büyük ortak Rocher grubu, bünyesinde bulunan bir başka coğrafyadaki firmanın anayasaya karşı bu hareketini sessiz kalarak onaylayacak mıdır?” diye soruldu. Açıklamada, kadınların tüketim oranını artırmak amacıyla “güçlü kadın” imajının pazarlanmaya çalışılmasına ve haklarını talep eden kadınların işten çıkarılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Direnişteki işçilerin daha iyi bir yaşam ve çalışma koşulları için mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Flormar işçisi kazanırsa tüm kadınlar kazanır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 12:53

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