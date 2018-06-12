Seçim Günlüğü (12 Haziran 2018)- İstihbarat tartışmaları sürüyor

İNCE: İSTİHBARATA GÖREV VER DE BOMBA PATLATANLARI YAKALASINLAR

Muğla'da konuşan Muharrem İnce, Erdoğan'ın kendisi için sarf ettiği "Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" sözlerine yanıt verdi. "Erdoğan bu devletin istihbaratına ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ettiriyor" diye soran İnce, "Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT'in başındaki adamı değiştir, o sana yalan söylüyor. Meydan AK Partili kardeşlerim vardı. 16 yıl bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

İnce: İstihbarata görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar Muğla'da konuşan Muharrem İnce, Erdoğan'a 'Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar' çağrısı yaptı.

AKŞENER, TRT’DE KONUŞMA YAPMAYACAK

İYİ Parti TRT'deki propaganda konuşmasını yapacak kişinin Meral Akşener dışında bir isim olması talebinde bulundu. YSK talebi reddedince, Meral Akşener TRT'de konuşmama kararı aldı.

Meral Akşener, TRT’de propaganda konuşması yapmama kararı aldı İYİ Parti, TRT'de konuşacak kişinin Akşener dışında biri olmasını talep etti. YSK talebi reddedince Meral Akşener TRT'de konuşmama kararı aldı.

TRT, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SEÇİM KONUŞMASINI ÇEKTİ

TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını cezaevi doktorunun odasında çekti.

TRT, Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını çekti TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını cezaevi doktorunun odasında çekti.

'BİR OY BÜTÜN SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

Seçmenleri seçim bölgelerine göndermek için HDP tarafından kurulan İstanbul Hareketli Seçmen Komisyonu Sözcüsü Süleyman Başer, halka çağrıda bulunarak, “Bütün il ve ilçelerde komisyonlarımıza başvursunlar. Unutmayın ki bir oy bile bütün seçimin kaderini değiştirir” dedi.

Süleyman Başer: Bir oy bütün seçimin kaderini değiştirebilir İstanbul Hareketli Seçmen Komisyonu Sözcüsü Süleyman Başer, 'Unutmayın ki bir oy bile bütün seçimin kaderini değiştirir' dedi.

İNCE: BU BİLGİYİ İSTİHBARAT VERMEYE CESARET EDEMEZ

Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için sarf ettiği "Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" sözlerine tepki gösteren Muharrem İnce "İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini enişteden öğrenmek zorunda kaldın" dedi.

İnce'den Erdoğan'a: Bu bilgiyi istihbarat vermeye cesaret edemez Erdoğan'ın 'İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li' sözlerine yanıt veren İnce: İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış!

‘AKP’NİN VAATLERİ SÖYLEMDE KALIYOR’

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesinde CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Çallıca, seçim dönemindeki toplu konut vaatlerinin gerçekleşmediğini belirtti.

Çallıca: AKP’nin vaatleri söylemde kalıyor AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesinde CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Çallıca, seçim dönemindeki toplu konut vaatlerinin gerçekleşmediğini belirtti.

Diyarbakır İnce'ye göz kırptı Diyarbakır Muharimiz Serpil Berk, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitinginden izlenimlerini yazdı: Diyarbakır İnce'ye göz kırptı.

ERDOĞAN: ALDIĞIM İSTİHBARATA GÖRE İNCE'NİN MİTİNGİNE KATILANLAR HDP'Lİ

Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'ye ilişkin "Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir" iddiasında bulundu.

Erdoğan: Aldığım istihbarata göre İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li Eskişehir'de konuşan Erdoğan 'Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre, mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li' dedi.

CHP’DEN MİTİNGE GELENE HAKARET EDEN MÜDÜR YARDIMCISINA SUÇ DUYURUSU

CHP, İstanbul Tuzla Evliya Çelebi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aydın Şen'in CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Kadıköy mitingine katılanlara hareket içeren tweetine ilişkin suç duyurusunda bulundu, Şen’in görevinden istifa etmesini istedi.

CHP’den mitinge gelene hakaret eden müdür yardımcısına suç duyurusu CHP, İnce’nin Kadıköy mitingine katılanlara yönelik hareket içeren tweetler atan ortaokul müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

BOZDAĞ: İNCE ÖZÜR DİLEMELİDİR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yalanladığını iddia ederek, "Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir." dedi.

Bozdağ: İnce Türkiye'den özür dilemelidir Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Muharrem İnce'nin Gülen'in usulüne uygun istenmediği iddialarıyla ilgili konuştu.

İNCE: ERDOĞAN MEĞER KEK USTASIYMIŞ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuştu. Öne çıkanlar:

♦ "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum."

♦ "Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan diplomanı, yolsuzlukları sormayacağım söz. Seninle istediğin bir TV kanalında sadece ekonomiyi konuşacağız'"

♦ "Gündüz keki bedava yedi de akşam yemeği ne olacak? Meydanlarda ustayım diyor ya, meğer kek ustasıymış. 2018'in ilk çeyreğinde yazde 7.4 büyüdü. Sayın Erdoğan istediğin TV kanalında madem ustasın, ekonomistsin, diplomanı sormayacağım söz. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri 'den dünyanın oyunu alıyorsun. Gerçi bu sefer alayamayacaksın. Sayın Erdoğan, gel bir TC kanalında ekonomi tartış benimle. Ben sana Sayın Erdoğan diyorum. O bana, bak Muharrem diyor. Ben sana bakamam, devlet sana bakıyor, sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. "

Muharrem İnce: Erdoğan meğer kek ustasıymış CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuştu.

BULDAN ANTEP'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş için ‘idam’ imasına tepki gösteren Buldan, geçmişteki siyasi idamları hatırlatarak, “Şimdi aynı konuyu, aynı anlayışı gündeme getirenler şunu bilsin ki Türkiye halkları idama asla onay vermeyecek” dedi ve ekledi: “Selahattin Demirtaş’ı ya da bir başka Kürdü idam etmek senin boyunu da aşar, çapını da aşar.”

Buldan’dan Erdoğan’a: Demirtaş’ı idam etmek senin boyunu aşar HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'idam' açıklamalarına yanıt verdi.

ERDOĞAN: BENİM MİTİNGİM, MUHARREM İNCE'NİN MİTİNGİNDEN DAHA KALABALIKTI

Erdoğan kendisinin Diyarbakır’da yaptığı mitingin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinginden daha kalabalık olduğunu iddia ederek, “Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun. Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım. Verilen resmi rakam 35 bin. Bugün Bay Muharrem oradaydı, iki soru soracağım; bir mitinge katılanlar CHP’li miydi HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler tamamına yakını HDP’liydi. Ve rakam, söyledikleri 10 bin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü? Erdoğan, OHAL'i grev yasağıyla savundu: O dönemdeki OHAL’de fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü?

DEMİRTAŞ'TAN SESLİ MESAJ

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, kişisel Twitter hesabından, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın sesli WhatsApp mesajını paylaştı. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın.

Selahattin Demirtaş’tan sesli mesaj HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sesli Whatsapp mesajı paylaştı.

AKŞENER: BENİ GÜLEN'LE ADAN GÖRÜŞTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

Akşener: Beni Gülen'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan görüştürdü Akşener, 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BOYUNCA HDP'YE YÖNELİK 57 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

HDP’nin siyasi partilerin seçim kampanyasına dönük saldırı ve engellemelere dair raporuna göre en yoğun saldırıya maruz kalan HDP oldu. Son bir buçuk aylık dönemde en az 208 HDP’li gözaltına alınırken, en az 57 saldırı gerçekleşti.