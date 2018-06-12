Seçim Günlüğü (12 Haziran 2018)- İnce: Erdoğan meğer kek ustasıymış

BOZDAĞ: İNCE ÖZÜR DİLEMELİDİR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yalanladığını iddia ederek, "Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir." dedi.

Bozdağ: İnce Türkiye'den özür dilemelidir Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Muharrem İnce'nin Gülen'in usulüne uygun istenmediği iddialarıyla ilgili konuştu.

İNCE: ERDOĞAN MEĞER KEK USTASIYMIŞ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuştu. Öne çıkanlar:

♦ "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum."

♦ "Madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan diplomanı, yolsuzlukları sormayacağım söz. Seninle istediğin bir TV kanalında sadece ekonomiyi konuşacağız'"

♦ "Gündüz keki bedava yedi de akşam yemeği ne olacak? Meydanlarda ustayım diyor ya, meğer kek ustasıymış. 2018'in ilk çeyreğinde yazde 7.4 büyüdü. Sayın Erdoğan istediğin TV kanalında madem ustasın, ekonomistsin, diplomanı sormayacağım söz. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri 'den dünyanın oyunu alıyorsun. Gerçi bu sefer alayamayacaksın. Sayın Erdoğan, gel bir TC kanalında ekonomi tartış benimle. Ben sana Sayın Erdoğan diyorum. O bana, bak Muharrem diyor. Ben sana bakamam, devlet sana bakıyor, sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım. "

Muharrem İnce: Erdoğan meğer kek ustasıymış CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin Kayseri mitinginde konuştu.

BULDAN ANTEP'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş için ‘idam’ imasına tepki gösteren Buldan, geçmişteki siyasi idamları hatırlatarak, “Şimdi aynı konuyu, aynı anlayışı gündeme getirenler şunu bilsin ki Türkiye halkları idama asla onay vermeyecek” dedi ve ekledi: “Selahattin Demirtaş’ı ya da bir başka Kürdü idam etmek senin boyunu da aşar, çapını da aşar.”

Buldan’dan Erdoğan’a: Demirtaş’ı idam etmek senin boyunu aşar HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'idam' açıklamalarına yanıt verdi.

ERDOĞAN: BENİM MİTİNGİM, MUHARREM İNCE'NİN MİTİNGİNDEN DAHA KALABALIKTI

Erdoğan kendisinin Diyarbakır’da yaptığı mitingin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinginden daha kalabalık olduğunu iddia ederek, “Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun. Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım. Verilen resmi rakam 35 bin. Bugün Bay Muharrem oradaydı, iki soru soracağım; bir mitinge katılanlar CHP’li miydi HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler tamamına yakını HDP’liydi. Ve rakam, söyledikleri 10 bin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü? Erdoğan, OHAL'i grev yasağıyla savundu: O dönemdeki OHAL’de fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü?

DEMİRTAŞ'TAN SESLİ MESAJ

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, kişisel Twitter hesabından, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın sesli WhatsApp mesajını paylaştı. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın.

Selahattin Demirtaş’tan sesli mesaj HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sesli Whatsapp mesajı paylaştı.

AKŞENER: BENİ GÜLEN'LE ADAN GÖRÜŞTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

Akşener: Beni Gülen'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan görüştürdü Akşener, 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BOYUNCA HDP'YE YÖNELİK 57 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

HDP’nin siyasi partilerin seçim kampanyasına dönük saldırı ve engellemelere dair raporuna göre en yoğun saldırıya maruz kalan HDP oldu. Son bir buçuk aylık dönemde en az 208 HDP’li gözaltına alınırken, en az 57 saldırı gerçekleşti.