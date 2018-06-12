Seçim Günlüğü (12 Haziran 2018)- Demirtaş'tan sesli mesaj

DEMİRTAŞ'TAN SESLİ MESAJ

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, kişisel Twitter hesabından, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın sesli WhatsApp mesajını paylaştı. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın.

Selahattin Demirtaş’tan sesli mesaj HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sesli Whatsapp mesajı paylaştı.

AKŞENER: BENİ GÜLEN'LE ADAN GÖRÜŞTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

Akşener: Beni Gülen'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan görüştürdü Akşener, 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI BOYUNCA HDP'YE YÖNELİK 57 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

HDP’nin siyasi partilerin seçim kampanyasına dönük saldırı ve engellemelere dair raporuna göre en yoğun saldırıya maruz kalan HDP oldu. Son bir buçuk aylık dönemde en az 208 HDP’li gözaltına alınırken, en az 57 saldırı gerçekleşti.