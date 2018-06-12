Kadıköy’de işkenceye uğrayan liselilerden adliyede açıklama

Kadıköy’de polis işkencesine maruz kalan liseliler adliye önünde açıklama yaptı.

Kadıköy’de eylem yapmak isterken gözaltına alınan lise öğrencileri, gözaltında maruz bırakıldıkları polis işkencesine ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Liseli öğrenciler adına konuşan Sırma Sapan, gözaltına alınan bir arkadaşlarının işkence sonucu başının yarıldığını, hemen hepsine elektroşok verildiğini ve 2 arkadaşlarının çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde “Karneler sizin gelecek bizimdir” diyerek Kadıköy Süreya Operası önünde eylem yapmak isteyen öğrenciler polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmış, gözaltı aracında ve İskele Karakolu’nda işkence devam etmişti. 16’sı lise öğrencisi 22 kişinin gözaltına alındıktan sonra İskele Karakolu’na götürülmüş, yaşı 18’den büyük olanların ifade işlemleri tamamlanmıştı. Yaşı 18’den küçük 8 lise öğrencisi bugün ifadelerini vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılık sorgusunun öncesinde adliye önünde basın açıklaması düzenleyen lise öğrencileri, “İşkenceler liselileri yıldıramaz” pankartı açtı. Açıklamaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili adayları Sema Uçar, ile Musa Piroğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SALDIRI

Liseli öğrenciler adına basın açıklamasını Sırma Sapan okudu. Adliye önünde yapılan eylemin işkenceci polisleri ve işkenceyi meşru gören devleti teşhir etmek olduğunu ifade eden Sapan, “8 arkadaşımızın ifadesi savcılıkta alınırken, asıl suçlunun kim olduğunu bir kez daha hatırlatmak için toplandık” dedi. Karne eylemi sırasında işkence ile gözaltına alındıklarını ve işkencenin karakolda da devam ettiğini anlatan Sapan, “Eyleme başlandığımızda pankartımızı açar açmaz çevik kuvvet polislerinin yoğun işkencesine, psikolojik ve fiziksel saldırısına uğradık ve aramızdan 16 kişi bu esnada yüzüstü yerlere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltı aracına götürüldüğümüzde burada da demir kelepçeyle başına vurularak polisler tarafından darp edildik. Daha sonra eylem alanına gelen yeni polislerle araç içinde işkencenin dozu daha da arttırıldı. Ayrıca işkence uygulanırken yoğun hakaretlere de uğradık.” diye konuştu.

ELEKTROŞOKLA İŞKENCE

Öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto eden çevredeki insanların ve saldırı anını görüntüleyen muhabirlerin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısının 22'ye yükseldiğini hatırlatan Sapan, şiddete karşı çıkan avukatlarının da darbedildikten sonra gözaltına alınmaya çalışıldığını aktardı.

Gözaltına alındıktan sonra İskele Karakolu'na götürüldüklerini söyleyen Sapan burada da havasız aracın içinde saatlerce bekletildiklerini kaydetti. Sapan, gözaltı aracında bulunan biri muhabir iki kişinin bir şey sakladıkları bahanesiyle araçtan indirilerek karakola götürüldüğünü ve çıplak arama işkencesine tabi tutulduklarını anlattı. Sapan, “Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan bir arkadaşımızın polis şiddeti sırasında başı yarıldı ve bir süreliğine bilincini kaybetti. Polisler kanamayı gördüğü halde arkadaşımızı bir an önce hastaneye götürmek yerine araç içinde tekrar darp etti. Ayrıca bu arkadaşımızla beraber birçoğumuz elektroşok verilerek işkence sürdürüldü. Bir arkadaşımızın saldırı sırasında aldığı darbeler yüzünden saatler sonra götürüldüğü hastanede kolu alçıya alındı.” dedi.

‘TERS KELEPÇELİYKEN POLİSE NASIL SALDIRABİLİRİZ’

Liseli öğrencilerin polise bıçakla saldırdığı yönünde merkez medyada çıkan haberleri de eleştiren Sapan, “Bize ‘terörist’, ‘terör örgütü üyesi’ diyerek eylemimizden korkusunu saklamaya çalışanlar, bizim işkenceci polise bıçakla saldırdığımızı söylüyorlar. Soruyoruz: Ellerimiz kelepçeliyken nasıl oluyor da bıçakla polise saldırıyoruz? Polise saldırdığımızı söylüyorlar. Peki hangi kamera görüntüsüne dayanarak, hangi tutanağa dayanarak bu yalanı ortaya atıyorlar? Üstümüzü aradıklarında hangimizden bıçak çıktı, çıktıysa meden bunun hiçbir kaydı yapılmadı?” diye sordu. Sapan, her türlü saldırıya karşı liselilerin karne karşıtı eylem düzenlemeye devam edeceğini belirterek, “Liseliler olarak baskıya, şiddete, işkenceye karşı sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

‘İŞKENCE CEZASIZLIĞIN SONUCU’

HDP Milletvekili adayı Musa Piroğlu, liselilere uygulanan polis işkencesinin cezasızlık uygulamasının sonucu olduğunu belirterek, “Kadıköy’de liseli öğrencilere uygulanan işkence, ötekileştirilmiş, siyasal iktidara muhalif herkese neler yapılacağının açık göstergesidir.” dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yıllarca işkence suçuna karşı mücadele etmiş bir avukat olduğunu belirterek, “Eskiden işkence tecrit koşullarında yapılırdı. İşkenceyi yapanlar kendi kimliklerini gizlerler, kanıt bırakmazlardı. Ama Kadıköy’de liseli öğrenciler herkesin gözü önünde pervasızca işkenceye maruz kaldılar. Beni korkutan iki husus var burada. İlki, bunu izleyen yurttaşlar kameraya çektiler, müdahale etmediler. Bir diğeri kamu görevlileri herkesin gözü önünde işkence yapmaktan çekinmedi. İşkenceye sıfır toleranstan sonsuz toleransa geçildi. Bu cezasızlık sorunudur.” diye konuştu. Tanrıkulu, işkenceci polislere karşı Valilik ya da Cumhuriyet Başsavcılığınca henüz bir soruşturma başlatmadığını da kaydetti ve işkenceci polislere seslendi: “Ortamın şehvetine kapılmayın, işkenceye ortak olmayın. Yarın öbür gün sahipsiz kalırsınız.”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) adına konuşan avukat Gökmen Yeşil de, hukuk ve insan hak örgütlerinin öğrencilere ve kamu emekçilerine karşı işlenen suçların takipçisi olacağını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

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