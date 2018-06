Adalet Bakanı Gül: Son bir ayda 500 kişi memuriyete döndü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, OHAL Komisyonu kararlarıyla ilgili bilgi verdi. Gül, Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndüğünü açıkladı.

Gül, Kandil operasyonuyla ilgili olarak da “Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Fettullah Gülen’in iadesinin usulüne uygun istenmediği yöbnündeki iddialarına ilişkin de “Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta” dedi. (AA)

