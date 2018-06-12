Ankara Katliamı davasının 9. duruşması başladı: Katilleri tanıyoruz

10 Ekim Ankara Katliamı davası öncesinde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. “10 Ekimi unutma, unutturma” sloganlarının atıldığı açıklamada konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, bugüne kadar görülen duruşmalarda bir adım ilerleme sağlanamamasına tepki gösterdi. İki ayda bir Ankara Adliyesi’nde buluştuklarını söyleyen Coşgun, “Fakat görünen o ki bizim taleplerimizin yok sayılması, etkili bir soruşturmamanın yapılmamasıyla başlayan yargılamanın sonuna doğru geldiğimizi görüyoruz” dedi. Coşgun, “Bu zamana kadar önümüze konulan 19 IŞİD’liden başka dosyada ilerleyebildiğimiz hiçbir şey yok. Biz de biliyoruz ki 19 IŞİD’li sanık gerçek sanıklar ve sorumlular olamaz. Biz her zaman söyledik, şimdi de söyleyelim: Katilleri tanıyoruz. Adalet herkes için gereklidir. Bu ülkedeki herkes için adalet mutlaka vazgeçilmez bir şeydir ama bize reva görülmeyen adaleti sonuna kadar sesimizi yükselterek isteyeceğiz. Biz adalet istemezsek o gün 103 insanı kaybetmiş olacağız” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

10 Ekim Katliamı davası yarın devam edecek

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