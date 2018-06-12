Akşener: Beni Gülen'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan görüştürdü

FOX Tv'de yayınlanan Liderler Konuşuyor Programından

Akşener: Beni Gülen'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan görüştürdü

    • 12 Haziran 2018 10:43

    Akşener, 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisini 1997'de Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk oldu. Birçok soruya cevap veren Akşener, 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili de konuştu.

    Sputnik'in aktardığına göre Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile ‘merhaba’ düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 10:50
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