Midyat’ta sit alanındaki tarihi evin üzerine çardak

Mardin Midyat’ta sit alanı bölgesindeki tarihi İbrahim Sabo Evi’nin üzerine çardak yapıldı.

Sonya BAYIK

Mardin Midyat’ta 2’nci derece sit alanı olan Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasında kalan alanda “Garip Alpsoy Konağı”nın inşaatının tamamlanması ardından bu kez de, tarihi İbrahim Sabo Evi’nin üzerine çardak yapıldı.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinde yaklaşık 17 yıldır 2’nci derece sit alanı olarak kabul edilen alanda bulunan Konuk Evi’nin yanındaki tarihi İbrahim Sabo Evi’nin üst kısmına çardak yapıldı.

‘BU SUÇTUR’

Duruma tepki gösteren Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, kentte Süryani liderlerinden bir olan İbrahim Sabo’ya ait evin yaklaşık 2 ay önce satın alındığını aktardı. Çardağın 4 gün önce yapıldığını belirten Türker, söz konusu çardağı tarihi dokuyu bozduğuna vurgu yaptı. ‘’Bu kentin turizmine büyük bir zarardır’’ diyen Türker, sadece gelir elde etmek için bunların yapıldığını ve bunun suç olduğunu dile getirdi.

‘MİDYAT’IN TARİHİ DOKUSU YOK EDİLİYOR’

Bölgenin uzun yıllardır sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Türker, “Burada sadece tadilat yapılabilir. O da izin almak şartı ile. Bu yapıyı kanunlara aykırı. Son dönemlerde Midyat’ın tarihi dokusu yok ediliyor. Ne Anıtlar Kurulu, ne belediye, ne de Büyükşehir Belediyesi buna müdahale etmiyor. Böyle ucube şeyler evlerin üzerine yapılmaya devam edilirse kentin bir anlamı kalmaz’’ şeklinde konuştu.



Türker, tüm yetkililere söz konusu durumu durdurma ve müdahale etme çağrısında bulundu.



Yaklaşık 9 ay önce de söz konusu alanda bulunan Bethil Kilisesi ile Konuk Evi arasında kalan yerde, beyaz renkli taşları ile tarihi dokuyu bozan “Garip Alpsoy Konağı” inşa edilmişti. (Mardin/MA)

www.evrensel.net