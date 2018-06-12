Fitch Ratings: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi:Türkiye'de para politikası üzerinde hâlâ siyasi nüfuz belirsizliği var.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de para politikası üzerinde hâlâ siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı…" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, 24 Haziran'daki seçimin sonrasını işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde faizde sadeleşme kararı alan Merkez Bankası faizi 300 baz puan yukarı çekerek Likidite Pencedesi'ni yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarmıştı.

Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 08:30

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