Donald Trump ile Kim Jong-un tarihi zirvede bir araya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede bir araya geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'da baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. İkili, geçtiğimiz yıl boyunca birbirleri hakkında hakarete varan sert ifadeler kullanmıştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki baş başa görüşmenin programını duyurdu. Görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada ABD ile Kuzey Kore arasında zirve öncesindeki görüşmelerde beklenenden daha hızlı mesafe alındığı vurgulandı ve Trump ile Kim'in Singapur yerel saatiyle 09.00'da bir araya geleceği kaydedildi.

Yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşme birer tercüman eşliğinde yapılacak. Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçilecek ve bunun ardından çalışma yemeği yenilecek.

Açıklamada ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yer alacak. Çalışma yemeğinde kadro genişleyecek.

Zirvenin ardından Trump'ın Singapur'dan ayrılmasından önce basına değerlendirme yapması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 00:29

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