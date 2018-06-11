ABD Savunma Bakanı Mattis: Menbic bu hafta görüşülecek

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Menbic'de 'Ön cephede iş birliğine hazır olduklarını' ve bu hafta Avrupa'da konunun görüşüleceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı açıklanan "Menbic yol haritası" için iki tarafın heyetlerinin bu hafta Almanya'da bir araya geleceğini söyledi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon), basın mensupları ile bir araya geldi.

Mattis, Anadolu Ajansı muhabirinin, "Menbic'deki yol haritasının ne zaman uygulanmaya başlanacağına" dair sorusu üzerine ABD'nin Menbic'de askeri iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

İki ülke dışişleri bakanlarının geçen hafta bu konuda görüştüğünü hatırlatan Mattis, "Ön cephede bu iş birliğine hazırız. Bu da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor" ifadesini kullandı.

Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelere başlanacağını bildiren Mattis, daha sonra Menbic'de ortak devriyelerin olabileceğini belirterek "Bu bağlamda Avrupa'da hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, bu hafta görüşeceğiz. Türk ordusu, bunu Stuttgart'taki Avrupa Komutanlığı'nda yapacak. Bunun nasıl olacağı ve yol haritasının ne olduğu konusunda yol katediyoruz. Askeri faktörler şu anda değerlendirmede" dedi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 23:54

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