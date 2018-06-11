Robert de Niro, Donald Trump'a küfretti, ayakta alkışlandı

Oscar ödüllü ABD'li Oyuncu Robert de Niro, Donald Trump'a yönelik eleştirel tutumunu bir adım ileriye taşıdı ve ödül töreninde Trump'a küfretti.

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert de Niro, CBS televizyonundan canlı yayımlanan 72. Tony Ödülleri töreninde sahnede ABD Başkanı Donald Trump'a küfretti.

Robert de Niro, rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ettiği sırada "Tek bir şey söyleyeceğim Trump'ı S...." dedi. Ellerini havada yumruk yapan oyuncu, "Artık 'Kahrolsun Trump' değil Trump'ı S...." diye devam etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre De Niro, Kasım ayında Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve Senato'nun üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimde halkı oy kullanmaya çağırdı ve daha önce Trump'a "Moron" diyen Springsteen'e "Bruce, kimse senin gibi sarsamaz. Özellikle de zorlu zamanlarda. Kendi ifadenle hükümette gerçeklik, şeffaflık ve dürüstlük için mücadele ediyorsun. Dostum, buna yine ihtiyacımız var" dedi.

'ULUSAL FELAKET', 'ÜLKE İÇİN BİR UTANÇ', 'MANKAFA'

Robert de Niro, uzun süredir Trump muhalifi olarak biliniyor. ABD sinemasının en prestijli oyuncularından biri olan De Niro, seçim kampanyası sırasında Trump'ı "Ulusal felaket", "Ülke için bir utanç", "Salak", "Budala", "Mankafa" olarak nitelemiş ve yüzünü yumruklamak istediğini söylemişti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 23:38

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