İzmir'de kağıt toplayarak geçinmeye çalışan Suriyeli çocuklar

Türkiye'de bir yandan 2018 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilirken ülke hâlâ geçinebilmek için çalışmak zorunda kalan çocuklarla dolu.

Umut KARAKOYUN

İzmir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılında ilan edilen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde de, İzmir'de birçok çocuk sokaklarda katı atık toplayarak para kazanmaya çalışıyor. Türkiye'de, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edilen 2018'in ilk 5 ayında 27 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, Türkiye'de, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edilen 2018'in ilk 5 ayında 27 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Raporda, 2013'ten itibaren tutulan veriler de yer aldı. Buna göre 2013'te 59 çocuk, 2014'te 54 çocuk, 2015'te 63 çocuk, 2016'da 56 çocuk, 2017'de 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Raporda, yaşamını yitiren 100 çocuğun, çalışması tamamen yasak olan 14 yaş ve altında olduğu bildirildi. Yine raporda yer alan verilere göre çocuklardan 23'ü mülteci. Rapora göre ölümlerin yarıdan fazlası tarım sektöründe meydana gelirken inşaat ve metal işkollarının yanı sıra servis kazası, ezilme, boğulma ve yüksekten düşme de ölüm nedenleri arasında yer aldı.

Son 5 yılda 319 çocuk işçi hayatını kaybetti

KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUKLAR

Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadele edilmeye çalışılırken İzmir'de birçok çocuk sokaklarda kağıt başta olmak üzere katı atık toplayarak para kazanmaya çalışıyor. İzmir'de, okula gitmeyen ve evi geçindirmek zorunda olduğu için çalıştığını söyleyen 12 yaşındaki H.H, bir yıl önce Suriye'den İzmir’e geldiğini ve sürekli çalıştığını anlattı. Sabah kağıt toplamak için saat 09.00'da evden çıktığını belirten H.H, akşama kadar sokaklarda kağıt topladığını ve akşam saat 17.30'da da işi bırakarak evine döndüğünü belirtti. Günde 20 lira kazandığını söyleyen H.H, "Okula gidemedim ama okumak isterdim. Babam çalışmıyor, ailede kimse çalışmıyor. 7 kardeşim var, ikisi okula gidiyor, diğerleri okumuyor. Evin geçimini sağlıyorum. 1 yıldır çalışıyorum. Okuyup doktor olmak isterdim" dedi.

'YAŞAMAK ZORUNDAYIZ'

16 yaşındaki K.M ise Suriye'deki savaştan kaçtıklarını ve Türkiye'ye yerleştiklerini söyledi. Suriye'de yaşarken okula gittiğini, ancak Türkiye'ye geldikten sonra eğitim göremediğini belirten K.M. "Savaştan kaçıp geldik. Sabah kalkıyoruz, arabalarımızı alıyoruz, kağıt topluyoruz ve satıyoruz. 5 yıldır Türkiye'deyim ve geldiğimden beri çalışıyorum" diye konuştu. Yaşıtları gibi tatil yapamadığını, normal bir hayat yaşayamadığını belirten K.M, "Bayramdan bayrama tatile gidiyoruz. Benim yaşıtlarım evlerini geçindirmek zorunda değiller. Biz evimizi geçindirmek zorundayız, elektrik, su faturalarını ödemek zorundayız. Suriye'de değiliz, evimiz yok. Biz de bu hayatı yaşamak zorundayız. Yapabileceğimiz bir şey yok, yaşamak zorundayız" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 23:23

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