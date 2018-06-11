TOFAŞ'ı 95-77 yenen Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 95-77 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Tahincioğlu Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı deplasmanda 95-77 yendi ve 3-1 öne geçti.

Fenerbahçe, Bursa'daki maçın ilk periyodunu 22-17, devreyi ise 50-39 önde geçti. Son çeyreğe 11 sayılık üstünlüğünü koruyarak giren Zeljko Obradovic'in öğrencileri bu bölümde farkı 7 sayı daha açtı ve şampiyonluğa iyice yaklaştı.

Fenerbahçe, serinin beşinci maçını kazanması halinde üst üste üçüncü, toplamda dokuzuncu şampiyonluğunu elde edecek.

Fenerbahçe'de 11'de 10 isabetle oynayan Luigi Datome, 25 sayıyla sahanın en skoreri olurken Brad Wanamaker 15, Bobby Dixon 15, James Nunnaly 14 sayı kaydetti. TOFAŞ'ta Pierria Henry'nin 21 sayı 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Serinin beşinci maçı 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. (SPOR SERVİSİ)

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