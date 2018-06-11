İspanya’da işçiler, iş cinayetlerine karşı greve çıkıyor

Peş peşe iş cinayetlerinin yaşandığı İspanya'nın Cádiz kentinde işçiler, sendikaların çağrısıyla 13 Haziran'da greve çıkıyor.

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Cádiz şehrinde peş peşe yaşanan iş cinayetleri üzerine sendikalar grev çağrısı yaptı. Bölgesel Metal Koordinasyonu çatısı altında bir araya gelen sendikalar, işçilere 13 Haziran'da iş bırakma çağrısı yaptı.

Tersaneler için yedek parça üreten işletmelerin yoğun olduğu Cádiz’de geçtiğimiz mayıs ayında 3 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesi üzerine örgütsüz ve düzensiz olarak iş bırakıldı. Ancak iş güvencesi konusunda herhangi bir gelişme sağlanmadı. Bunun üzerine alternatif sendikalar ve büyük sendikaların yerel örgütlerinin bazı temsilcileri, Bölgesel Metal Koordinasyonu’nu kurarak 13 Haziran’da 1 günlük protesto grevi kararı aldı. Koordinasyon, grevin, daha fazla iş güvenliği ve iş cinayetleri riskini arttırdığı kanıtlanmış olan her türden güvencesiz çalışmaya (prekarite) karşı yapılacağını bildirdi.

Eski Komünist Parti üyesi sendikacılar tarafından oluşturulan ve şimdi işbirlikçi hale gelen CCOO sendikası ise, koordinasyona aktif olarak katılan bir sendika temsilcisinin sendikadan ihraç edilmesine yönelik soruşturma başlatarak greve ilişkin tavrını ortaya koydu.

Cádiz koyunda örgütlü AU, CTA, CGT, SAT ve USTEA sendikalarının katıldığı koordinasyon, 8 Haziran’da bir manifesto yayınlayarak tüm metal işçileri ve destekçilerini 1 günlük iş bırakmaya çağırdı. Grevin sonunda büyük bir miting yapılacağı bildirildi.

Manifestoda grevin hedefi, iş cinayetlerinin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılması, bölgede geçerli bir toplu iş sözleşmesinin kabul edilmesi, işyerlerinde güvenlik kontrollerinin artırılması ve iş cinayetlerinin önemli nedenlerinden olduğu kanıtlanmış olan kiralık işçiliğe son verilmesi olarak belirtiliyor.

Koordinasyon CCOO’nun grevin örgütlenmesine aktif olarak katılan sendika temsilcisi Antonio Muñoz’u ihraç etmek istemesini de protesto ediyor. Yayımlanan manifestoda CCOO ve diğer büyük sendikaların, önerilerin yönetimde muhafazakarların olmadığı bir hükümetten gelmesi halinde iş güvenliğinin esnekleştirilmesine onay vererek iş cinayetlerinin artmasında rol oynadıkları belirtildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 21:29

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