Hugo Boss işçilerinin oturma eylemine OHAL engeli

Sendikalaşma mücadelesi yürüten Hugo Boss işçilerinin mağaza önünde yapmak istediği oturma eylemi, OHAL gerekçesiyle engellendi.

Metehan UD

İzmir

Sendikalaşma mücadelesi yürüten Hugo Boss işçilerinin mağaza önünde yapmak istediği oturma eylemi, İzmir Valiliği tarafından OHAL gerekçe gösterilerek engellendi. İşçiler, sendika mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Hükümetin darbe girişimi sonrasında ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) bir kez daha patronların imdadına yetişti. Son olarak İzmir Valiliği, OHAL'i, sendika düşmanı tutumu uluslarararası raporlar ile kayıt altına Hugo Boss patronunun lehine kullandı. Yaklaşık 2 yıldır süren OHAL'i ileri sürerek sendika hakkı için direnen Hugo Boss işçilerine engel oldu.

TEKSİF'e üye oldukları için işten çıkarılan işçiler ve seçilmiş işçi temsilcisi, Hugo Boss'un bulunduğu Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) önündeki eylemlerini daha görünür kılmak için Gaziemir merkezdeki mağazanın önüne taşımıştı. İşçiler, 23 Mayıs'tan itibaren her gün, günün çeşitli saatlerinde mağaza önünde yaptıkları sessiz oturma eylemi ile sendikal hakların tanınmasını talep ediyordu.

EYLEM ETKİLİ OLMUŞTU

Oturma eylemi, işçilerin verdikleri mücadelenin kamuoyuna ulaşması için etkili oldu. Buradaki eyleme aralarında CHP, HDP ve Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adaylarının da bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü ziyarete gelmişti. Birçok yerel gazete de işçilerin haberini yapmıştı.

Ancak patronun talebi doğrultusunda Hugo Boss işçilerinin oturma eylemine yasak çıkarıldı. Gaziemir Kaymakamlığı aracılığıyla yollanan yasak kararında "Söz konusu oturma eyleminin 11.06.2018 tarihinden itibaren yapılmasının Kaymakamlık Makamının 11.06.2018 gün ve 2018/6482 sayılı olurlar ile 2935 Olağanüstü Hal Kanununun 11 / m Maddesi, 5442 İI idaresi kanununun 32. Maddesi (a), (ç) bendleri ve 2918 Karayolları Trafik kanununun 68. madde (e) bendi uyarınca uygun görülmediği…" ifadelerine yer verildi.

'DEVLET BİR KEZ DAHA HAKSIZIN YANINDA'

TEKSİF Örgütlenme Uzmanı ve aynı zamanda işten çıkarılan işçilerden biri olan İbrahim İpek "İşveren suçlu olmasına rağmen devlet yine haksızın yanında. Cumhurbaşkanın da dediği gibi OHAL bir kez daha patronların lehine emekçilerin aleyhine kullanıldı. Biz burada mücadelemizi bırakmayacağız. Eylemlerimize devam edeceğiz. Ne olursa olsun sendikalaşma hakkımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımız farklı alanlarda sürecek" dedi.

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