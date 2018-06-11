ALES bu yıl 3 kez yapılacak, yeni sınav 30 Eylül'de

YÖK Yürütme Kurulu toplantısında yılda 2 kez yapılan ALES'in bu yıl üç kez yapılması kararı alındı. Yeni ALES'in tarihi 30 Eylül 2018.

YÖK Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında yılda 2 kez yapılan ALES'in bu yıl üç kez yapılması kararı alındı. Bu kararla 2018 yılında ALES 3 defa yapılmış olacak. Sınav takviminde yeni ALES'in tarihi 30 Eylül 2018 olarak belirlendi.

Prof.Dr. Yekta Saraç, bugüne kadar İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen ALES'in 2018 yılı itibariyle toplam 3 dönemde yapılacağını açıkladı.

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YÖK Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1-2) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Sizlerden gelen talep üzerine bu sayının artırılması için bir süre önce bir çalışma başlatmıştık. YÖK Yürütme Kurulu'nun son yapmış olduğu toplantı sonrası yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararını aldık. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak.

ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Bu husustaki talebimize olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine de teşekkür ederim.

Bilindiği üzere 06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES sınavını beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 20:20

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