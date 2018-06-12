Suriyeli iÅŸÃ§i Mert: Ä°ÅŸin yoruculuÄŸundan tuvalete gidip aÄŸlÄ±yordum

SavaÅŸÄ±n 'bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼' mÃ¼lteci iÅŸÃ§i Ã§ocuk Suriyeli Mert Evrensel'e konuÅŸtu: Ä°ÅŸin yoruculuÄŸu yÃ¼zÃ¼nden saat baÅŸÄ± lavaboya gidip aÄŸlÄ±yordum.

Hasret KANAT

Ä°stanbul

Ä°ç savaÅŸtan kaçarak Suriye’den göç yollarÄ±na düÅŸen 4 milyon mültecinin çoÄŸu çocuktu. BabalarÄ± savaÅŸta ölmüÅŸtü çocuklarÄ±n ya da esir düÅŸmüÅŸtü çoÄŸunlukla. Aile yükü onlarÄ±n omuzlarÄ±ndaydÄ± artÄ±k ve iÅŸçilik kapÄ±daydÄ±. Küçük parmaklarÄ± tekstil atölyelerinde, saya tezgahlarÄ±nda, pamuk balyalarÄ±nda ekmek kovaladÄ±. SayÄ±larÄ± 1 milyona yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± mülteci iÅŸçi çocuklarÄ±n. Hayalleri ise mutlu ve umutlu bir gelecekte yaÅŸamak...

SavaÅŸ maÄŸduru çocuklar Türkiye’de açlÄ±kla, yoksullukla, sefaletle ‘büyüdü’ tam 7 yÄ±l. Onlardan biriydi Mert. Bir reklam ajansÄ±nÄ±n kendisine verdiÄŸi isimle anÄ±yor onu artÄ±k herkes: Suriyeli Mert. “13 yaÅŸÄ±nda okulu bÄ±raktÄ±m, 15 yaÅŸÄ±nda bütün sorumluluklar benim omuzlarÄ±mda hissettim. 17 yaÅŸÄ±mda herkesin acÄ±masÄ±z olduÄŸunu 18 yaÅŸÄ±nda kimsesiz olduÄŸumu fark ettim. 20 yaÅŸÄ±mda ben de acÄ±masÄ±z olmayÄ± denedim ama olmadÄ±” diyen Mert ÅŸimdi 21 yaÅŸÄ±nda. SavaÅŸÄ± ve Türkiye’deki mülteciliÄŸini anlattÄ±... Mert’e kulak verelim...

7 yaÅŸÄ±mdan itibaren Halep’te hem okula gidiyordum hem çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Ä°lkokulu bitirdikten sonra babamdan gizlice oyunculuk okuluna yazÄ±ldÄ±m. OyunculuÄŸa yeteneÄŸimin olduÄŸunu söyleyen hocalarÄ±m beni teÅŸvik ediyordu. Benim için her ÅŸey zorlu ama güzel gidiyordu. Bir anda savaÅŸ çÄ±ktÄ±. Nereden, nasÄ±l çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamadÄ±k bile. SavaÅŸ baÅŸlarken henüz 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Ä°nÅŸaat mühendisi babam iÅŸini kaybetti. BaÅŸka bir ÅŸehre taÅŸÄ±ndÄ±k. Babam o ÅŸehirde 6 ay boyunca bir yer bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. BabamÄ±n yokluÄŸu beni evin büyüÄŸü yaptÄ±. Evi geçindirme sÄ±rasÄ± bendeydi. Okulu bÄ±rakÄ±p gittiÄŸimiz yeni ÅŸehirde berberde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. O ÅŸehrin bir denizi vardÄ± o denize gider hep dertlerimi anlatÄ±rdÄ±m. O denize karÅŸÄ± düÅŸünür dururdum! Suriye’deki savaÅŸta “Niye öldüm, niye öldürdüm” kimse bilmiyor. BazÄ±larÄ± “cihat” diyor ama cihat “kafire” karÅŸÄ± olur. KarÅŸÄ±ndakiler Müslüman. Ä°ki eniÅŸtem Esad askeri, halamÄ±n oÄŸlu para için IÅžÄ°D’e katÄ±ldÄ±. Gaziantep’te akrabalar vardÄ±. Ä°ÅŸ ayarladÄ±lar. 15 yaÅŸÄ±mda Türkiye’ye geldim.

PATRON, 'TÜRKÄ°YE’DE BÖYLE' DEDÄ°

Gelir gelmez akrabam bana ‘NasÄ±lsÄ±n’ bile demeden iÅŸin içine soktu. Günlük bana 10 lira veriyordu. Günlük aldÄ±ÄŸÄ±m para, 13 yaÅŸÄ±mda dertten baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m sigara parasÄ±na bile yetmiyordu. Patron bana “Türkiye’de böyle” dedi. Bir hafta çalÄ±ÅŸÄ±p sonra bÄ±raktÄ±m. Bir baÅŸka akrabam ütücülük yapÄ±yordu, ama fabrikada! OrasÄ± bana aylÄ±k 900 lira verdi. Ä°ÅŸin yoruculuÄŸu yüzünden saat baÅŸÄ± lavaboya gidip aÄŸlÄ±yordum. Ä°ki hafta dayanabildim. Sonra bir mÄ±sÄ±rcÄ±nÄ±n yanÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Ama mÄ±sÄ±rcÄ±lÄ±kta da baÄŸÄ±rmam gerekiyordu. Önce kÄ±sÄ±k kÄ±sÄ±k “süt mÄ±sÄ±r” diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Sonra “Taze dere süt dere, bu dere nasÄ±l dere, diÅŸleri sarÄ± sarÄ±” diye manili baÄŸÄ±rdÄ±m. Adana’da yaÅŸayan ablamÄ±n yanÄ±na gitmek gerekti. Cebimde 70 lira vardÄ±. Otobüs bileti 50 lira. Cebimde 20 lira kaldÄ±. Ailemin benden tek isteÄŸi paraydÄ±. Ne kadar kazanÄ±yorsam Suriye’ye gönderiyordum. Neyse gittim ablama eniÅŸtemle de anlaÅŸamÄ±yorduk. Adana’da bir iki ay bir lastik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±m. Çok sÄ±caktÄ±. Pislik, duman, koku çok yorulmuÅŸtum. EniÅŸtem “Senden bir ÅŸey olmaz” diye söylendi. Birlikte berberde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸ “Ä°stanbul’a gidiyorum” dedi. DönüÅŸ yolunda cebimde 180 lira. 100 lirasÄ± yolda gitti. Ä°stanbul’da Zeytinburnu’ya geldik. Pansiyon sahibi taksitle kalmamÄ± kabul etti . Tekstilde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. AylÄ±k maaÅŸÄ±m 600 lira. KaldÄ±ÄŸÄ±m pansiyon param 250 lira. NasÄ±l geçinirim? Aileme nasÄ±l para yollarÄ±m diye düÅŸünürken, pansiyonda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m biri, baÅŸka bir tekstil atölyesinde çÄ±rak arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 900 lirayla orada baÅŸladÄ±m. O günlerde tek isteÄŸim makineyi öÄŸrenmek, çünkü çÄ±rak maaÅŸÄ± yetmiyordu.

ÇAÄžLAYAN’DA ‘YÜKSEK MAAÅž’

ÇaÄŸlayan’da gelinlikçi atölyesinde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸÄ±mÄ±n yanÄ±nda ütücü olarak iÅŸe baÅŸladÄ±m. 1400 lira kazanmaya baÅŸladÄ±m. Kendime kÄ±yafetler aldÄ±m, telefon aldÄ±m. Aileme para gönderiyordum. Her ÅŸey güzel giderken patron iÅŸler kötüye gidiyor diye iÅŸten çÄ±kardÄ±. Ä°ki gün sonra babam kalp krizi geçirdi. Telefonumu sattÄ±m para gönderdim. Yetmedi, ikinci telefonumu sattÄ±m. O da yetmedi. Annem kardeÅŸlerim için “Bayram parasÄ± yolla kardeÅŸlerine bayramlÄ±k alalÄ±m” diyor ama beni hiç düÅŸünmüyordu. Ä°ki gün sonra da pansiyonun ay sonu parasÄ± geldi sahibi çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildiÄŸi için beni idare etti. Benim de bir gururum var, pansiyondan çÄ±ktÄ±m. Sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m gelinlikçi atölyesinden geri çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Bavulumla gittim, “Ev taÅŸÄ±yorum burada kalsÄ±n biraz” dedim. Cebimde beÅŸ lira var, harçlÄ±k istedim “YarÄ±n ayarlarÄ±m” diye usta hep erteledi. Sabah 8’de iÅŸe baÅŸlÄ±yordum akÅŸam 8’de çÄ±kÄ±yordum. Sabah kahvaltÄ± yapmadan öÄŸlen yemeÄŸine dayanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Herkes bir tabak pilav yerken ben üç tabak pilav yiyordum. AkÅŸam oluyor, iÅŸten çÄ±kÄ±yorum, hava soÄŸuk. Biliyorsunuz Türkiye’de binalarÄ±n kapÄ±sÄ± hep kapalÄ±. Bir tane açÄ±k kapÄ± gördüm. O kapÄ±dan içeri girdim. Üzerimdeki mantoyu çÄ±karÄ±p altÄ±ma serdim. KafamÄ± duvara yaslayÄ±p bir saat uyudum. Rüyamda siyah bir arabam var ve meÅŸhur biriyim. O zor günlerde bu rüya beni ayakta tuttu. Bir ev buldum. Durumumu anlattÄ±m. KirayÄ± taksitle ödeyeceÄŸimi söyledim, anlaÅŸtÄ±k. ArtÄ±k soÄŸuktan, sokaklarda yaÅŸamaktan kurtulmuÅŸtum. BorçlarÄ±mÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ ödemeye baÅŸladÄ±m. Yeni bir telefon aldÄ±m. YaÅŸÄ±m da 19 olmuÅŸtu...

GÖRDÜÄžÜM DÜÅž MÜ GERÇEK MÄ° ?

Bir reklam ÅŸirketi Sosyal medya hesabÄ±m üzerinden bana bir mesaj attÄ±. GörüÅŸmek istiyorlardÄ±. FotoÄŸraflarÄ±mÄ± çektiler. Mert ismini de reklam ÅŸirketi verdi. ArtÄ±k kendimi Suriyeli ismimle deÄŸil Mert ismimle tanÄ±tÄ±yorum. Röportajlar, fotoÄŸraflar beni umutlandÄ±rdÄ±. Küçük roller olunca beni çaÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. KimliÄŸim olmadÄ±ÄŸÄ± için benimle sözleÅŸme yapmadÄ±lar. Kimlik çÄ±karmak istedim ama kimlik çÄ±karmayÄ± durdurmuÅŸlardÄ±. Yolda polis çevirip kimlik sorunca yalandan ceplerime bakÄ±p, “Evde unuttum herhalde” diyordum. Küçük rollerde oynadÄ±ÄŸÄ±m dizilerde hiçbir gün para almadÄ±m. ÇaÄŸlayan’da ÅŸimdi bir cafede garsonluk yapÄ±yorum.

Hayalim bir gün iyi bir oyuncu olmak. Bunun umuduyla yaÅŸadÄ±m. 11 yaÅŸÄ±nda fark ettim ben hiçbir ÅŸey olamayacaÄŸÄ±mÄ±. Çünkü durumumuz yok. HayatÄ±m çalÄ±ÅŸmakla geçecek.

ÅžarkÄ± sözü yazÄ±yor Mert. Hatta Suriye’de 200 dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir ÅŸarkÄ±cÄ±ya ÅŸarkÄ± sözü satmÄ±ÅŸ.

Ä°ÅŸte o ÅŸarkÄ±nÄ±n Türkçe sözleri;

YA BAHR: EY DENÄ°Z

Biraz yavaÅŸ, sen dalgalarÄ±nÄ± yumuÅŸak anne gibi yap, çünkü bebekler, yaÅŸlÄ±lar var.

Bizim Suriyelilerin hikayesi üzgün.

Bu kadar üzgün hikayenin içinde eÄŸer aÄŸlarsak sen ölürsün.

Biz bütün milletleri kaldÄ±rdÄ±k topraklarÄ±mÄ±zda. Ama biz düÅŸtük kimse kaldÄ±rmadÄ±.

DüÅŸtüÄŸümüz gün kimseyi çaÄŸÄ±rmadÄ±k biz.

Bugün bize bütün dünya ihanet etti.

Herkes sÄ±rtÄ±mÄ±za bir bÄ±çak sapladÄ±.

Ne olursun dalgalarÄ±nÄ± yavaÅŸlat yavaÅŸlat...

O botlarÄ±n içinde küçüklerin hayalleri var.

KÄ±yÄ±ya gitme hayali var.

Senin dalgalarÄ±n biraz merhametli olsun.

Anne gibi ol, ne olur merhametli ol…

FotoÄŸraf: Murat Usubaliev/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 10:39

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