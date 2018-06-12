KadÄ±nlarÄ±n Ã¶zgÃ¼r olduÄŸu bir TÃ¼rkiye olsun

Ä°zmir Ekonomi Ãœniversitesi'nde Evrensel'e konuÅŸan kadÄ±n Ã¶ÄŸrenciler, sokakta huzurla yÃ¼rÃ¼yebilecek bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m bekliyor.

Ä°zel GRACA

Ä°zmir

Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi, Ticaret OdasÄ± tarafÄ±ndan kurulan bir vakÄ±f üniversitesi.

Üniversitedeki kadÄ±n öÄŸrencilerle seçimleri konuÅŸtuk. KadÄ±n öÄŸrencilerin gündeminde ekonomik kriz var ancak daha çok konuÅŸtuklarÄ± mevzu gün geçtikçe artan kadÄ±n cinayetleri, istismar ve tecavüz olaylarÄ±na iliÅŸkin yargÄ±daki cezasÄ±zlÄ±k. GörüÅŸtüÄŸümüz kadÄ±n öÄŸrenciler, sokakta huzurla yürüyebilecek bir dönüÅŸüm bekliyor

‘EZHEL HAPÄ°STE PEKER GÄ°BÄ°LER DIÅžARIDA’

HazÄ±rlÄ±k SÄ±nÄ±fÄ± ÖÄŸrencisi Alara Åžorman, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde oyunu gençler ile ilgili doÄŸru politikalara sahip olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü için Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor. Åžorman, adalete inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸöyle örneklendiriyor: “YaptÄ±ÄŸÄ± müzik güya uyuÅŸturucuya teÅŸvik ettiÄŸi için Ezhel içeride, ama mafya babasÄ± olduÄŸu herkesçe bilinen Sedat Peker’ler dÄ±ÅŸarÄ±da, baba baba yaÅŸÄ±yor. AKP iktidarÄ± boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m, gördüÄŸüm ise kadÄ±na ÅŸiddet teÅŸvik ediliyor, cezalandÄ±rÄ±lmÄ±yor” önceki seçimlerde yaÅŸanan ‘ÅŸaibe’nin nedeniyle de adalete güvenmediÄŸini anlatan Åžorman, ÅŸimdi de seçimi kazanmalarÄ±nÄ±n yolunun ‘Oy çalmak’ olduÄŸunu öne sürüyor.

Yine, Merve adlÄ± öÄŸrenciden de AKP’nin 16 yÄ±lÄ±nÄ± deÄŸerlendirmesini istiyoruz. “AçÄ±kçasÄ± siyasetle hiç ilgili biri deÄŸilim” diyor.

Merve ÅŸöyle devam ediyor: 20 yaÅŸÄ±mdayÄ±m ve düÅŸününce 16 yÄ±lÄ±m AKP ile geçmiÅŸ. Bu süreçte hükümetin gerçekleÅŸtirdiÄŸi hamlelerle mutlu olduÄŸum bir haber, iyi bir geliÅŸme hatÄ±rlamÄ±yorum.

Mervenin yanÄ±ndaki Aydan sözü alÄ±yor: ÖÄŸrenciler cezaevinde, kadÄ±nlar öldürülüyor. AkÅŸam dolmuÅŸtan inince büyük metal anahtarlÄ±klarla yürümek zorundayÄ±m, kendimi güvende böyle hissedebiliyorum, kendimi korumak zorundayÄ±m çünkü bana bir ÅŸey olsa devlet ‘davetkardÄ±’ diyecek, biliyorum. KadÄ±n cinayetlerine tecavüzcülere verilen cezalar ortada adeta ceza vermemek için ellerinden geleni yapÄ±yorlar Gün geçtikçe her ÅŸeyi almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar elimizden. Sokakta huzurla yürümeyi bile aldÄ±lar elimizden.

HazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± öÄŸrencilerinden SÄ±la’nÄ±n yanÄ±ndayÄ±z o da AKP destekçisi deÄŸil. Fakat, seçimlerde oy vereceÄŸi ideal bir parti de göremediÄŸini söylüyor. 24 Haziran’Ä±n ardÄ±ndan ülkede deÄŸiÅŸmesini istediÄŸimiz ÅŸeyler ne diye sorduÄŸumuzda da “Yasaklanmayan bayramlar istiyorum. EÄŸitim sistemi deÄŸiÅŸsin ama her yÄ±l deÄŸil, düzen otursun artÄ±k. KadÄ±n-erkek eÅŸit haklara sahip olsun” diyor.

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