BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tlerinden Evrenselâ€™le dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tleri, Berat ve Serhat Albayrakâ€™Ä±n ÅŸikayeti Ã¼zerine â€˜hakaretâ€™ ve â€˜iftiraâ€™ suÃ§lamalarÄ±yla aÃ§Ä±lan davaya tepki gÃ¶sterdi.

Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile kardeÅŸinin de adÄ±nÄ±n geçtiÄŸi, ‘Paradise Belgeleri’ olarak adlandÄ±rÄ±lan belgeleri haberleÅŸtiren Evrensel’e Berat ve Serhat Albayrak’Ä±n ÅŸikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarÄ±yla açÄ±lan davaya basÄ±n örgütleri tepki gösterdi.

TGS Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, “ÇarÅŸamba günü duruÅŸmasÄ± görülecek olan ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzun bilinmesini, TGS olarak haberi savunmaya devam edeceÄŸimizi ilan ederiz” ifadelerini kullandÄ±. RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, “Ekonomik istikrarÄ±n finans haberciliÄŸini özgürce yapmaktan da geçtiÄŸini vurgulamak için RSF olarak 13 Haziran’da ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’nÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z” derken DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren de “Gazeteciler özgür olmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu ülkede demokrasi de olmayacak. UmarÄ±z iktidarÄ± rahatsÄ±z eden her yayÄ±na açÄ±lan bu davalar önümüzdeki dönemde bitmiÅŸ olur” diye konuÅŸtu.

TGS: HABERÄ° SAVUNMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ: “Evrensel Gazetesi Eski YazÄ±iÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’ya yapÄ±lan haberler nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± çarÅŸamba günü görülecek. YukarÄ±da da söylediÄŸim gibi yapÄ±lan “haber nedeniyle” açÄ±lan davanÄ±n. Türkiye’de maalesef gazeteciler için haber yapmanÄ±n bedeli hakkÄ±nda dava açÄ±lmasÄ±, tutuklanmak, özgürlüÄŸünden mahrum bÄ±rakÄ±lmak. Evrensel gazetesinin haberini yaptÄ±ÄŸÄ± Paradise Belgelerinde Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak’Ä±n da adÄ±nÄ±n geçmesi dünyanÄ±n her yerinde haber deÄŸeri taÅŸÄ±r. KaldÄ± ki bu belgelerde isimleri geçenler hakkÄ±nda herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmazken bunu haberleÅŸtirenler hakkÄ±nda dava açÄ±lmasÄ± kabul edilebilir deÄŸildir.

Biz gazetecilerin birinci görevi kamu çÄ±karÄ±nÄ± ön planda tutarak haber yapmaktÄ±r. Biz haberlerimizi yaparken, halka haberi ulaÅŸtÄ±rÄ±rken buna dikkat ederiz. OturduklarÄ± koltuklarÄ± kiÅŸisel menfaatleri için kullananlarÄ± kamuoyuna duyurmak bizim birinci görevimizdir. Kamunun çÄ±karÄ± kiÅŸilerin çÄ±karÄ±ndan önce gelir.

KaldÄ± ki Evrensel gazetesi bu haberi bir milletvekilinin açÄ±klamalarÄ±na dayanarak aktarmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇarÅŸamba günü duruÅŸmasÄ± görülecek olan ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzun bilinmesini, Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± olarak haberi savunmaya devam edeceÄŸimizi ilan ederiz.”

RSF: 13 HAZÄ°RAN’DA ÇAÄžRI SARI’NIN YANINDA OLACAÄžIZ

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu: “Finans sektörü, Türkiye’de gazetecilik için, belki askeri meselelerin güncelleÅŸtirilmesi kadar daima önemli bir “yasak bölge” oldu. Ä°ktidar, bu alana “Burnunu sokan” meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z ÇaÄŸrÄ± SarÄ± ve ÇiÄŸdem Toker’i hapis veya aÄŸÄ±r tazminat tehdidiyle yola getirmeyi amaçlÄ±yor. Ekonomik istikrarÄ±n finans haberciliÄŸini özgürce yapmaktan da geçtiÄŸini vurgulamak için RSF olarak 13 Haziran’da ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’nÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z.”

DÄ°SK BASIN Ä°Åž: BU DAVALARIN DÜÅžÜRÜLMESÄ° GEREKÄ°YOR

DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, birincisi, biz bu tür davalarda zaten adliyede destek için gidiyoruz meslektaÅŸlarÄ±ma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da mahkemeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Türkiye hararetli bir seçim ortamÄ±nda, seçimden sonra ne olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor hep. Åžu anda, abartÄ±sÄ±z söylüyorum, gazeteciler hakkÄ±nda binlerce dava var. Bu davalarÄ±n düÅŸürülmesi gerekiyor. Ä°çerideki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bu seçim sürecinde siyasi partiler, cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu konuda bir ÅŸeyler söylemeliler. Çünkü gazeteciler özgür olmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu ülkede demokrasi de olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. UmarÄ±z iktidarÄ± rahatsÄ±z eden her yayÄ±na açÄ±lan bu davalar önümüzdeki dönemde bitmiÅŸ olur. Bu dava da düÅŸmüÅŸ olur.”

Gazetemizin eski sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava yarÄ±n BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 11'de görülecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 11:10

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